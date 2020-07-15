Глава Ростуризма назвала Алтай "мечтой каждого россиянина"

Глава Ростуризма Зарина Догузова во время онлайн пресс-конференции, посвященной запуску программы чартерных полетов на Алтай, назвала регион "мечтой каждого россиянина". Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
"Нам очень хотелось сделать Алтай ближе, доступнее. И я рада, что в этом году нам это удалось. Совместно с главами субъектов туроператором был проработан данный вопрос, и сегодня мы с гордостью запускаем эту программу. Теперь еще больше людей смогут насладиться красотой природы, зарядиться невероятной энергетикой этих регионов. Алтай – это мечта каждого россиянина. Побывать в этом замечательном месте, увидеть бирюзу Катуни, покорить Белуху, заняться рафтингом должен каждый гражданин нашей страны", – сказала Догузова.
Сама Зарина, по ее словам, планирует посетить Алтай в августе. Она хотела бы заняться активными видами отдыха: рафтингом, трекингом и покорением гор.
Комментарии
Осталось подтянуть к мечте живущих за чертой бедности и будет чики- пуки.