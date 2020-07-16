Врач предупредила, что фрукты могут привести к развитию ожирения и циррозу печени

Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что регулярное употребление фруктов и ягод может привести к набору веса. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее мнению, в плодах содержится большое количество фруктозы, которое приводит к накоплению жировых клеток в организме, а регулярное потребление большого количества фруктов и ягод может стать причиной развития неалкогольного цирроза печени.
Специалист посоветовала придерживаться некоторых правил – съедать в день не более 200-300 граммов плодов только после основного приема пищи и не есть их на ночь. Кроме того, стоит отказаться от свежевыжатых соков – в них нет клетчатки, зато есть "двойной удар" глюкозы. Их частое потребление может привести к развитию подагры.
Комментарии
Мои любимые фрукты, и овощи, это морковка, и пареная репа, надеюсь они не вредят здоровью?
16.07.2020 07:20
Босямбр
Мои любимые фрукты, и овощи, это морковка, и пареная репа, надеюсь они не вредят здоровью?
Я что то пропустил, морковка -фрукты?
судя по толстым чиновникам и ментам - врач сказала правду. у простого народа денег на фрукты нет. ожирение народу не грозит, не бойтесь. ))))
короче, как я понял - овощи к бухлу хотят прировнять и ввести акциз и лицензирование
В этом году ценник на фрукты такой, что особо не разжиреешь...
В свежевыжатых соках глюкоза? Странный специалист. То фруктоза у нее, то глюкоза. Самый главный аргумент "может", как у той блондинки - 50/50.
Походу чинуши какуюто засаду с фруктами придумали, кто-то решил обогатится, ну в результате цены станут недоступны среднему классу, надоже объяснить как оно вредно очень типа всё для вас, ага, так, жрите ролтон?