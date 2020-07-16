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ДТП с участием машины скорой помощи случилось в Барнауле

, ИА "Амител"
Очевидец утверждает, что в аварии виноват водитель автомобиля медиков
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Автомобиль скорой медицинской помощи и легковая иномарка столкнулись в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла во второй половине дня 15 июля на улице 80-й Гвардейской Дивизии рядом с городской больницей № 8.

По словам местной жительницы, ДТП случилось по вине водителя автомобиля медиков.

"Водитель скорой виноват. Поворачивал с 80-й Гвардейской Дивизии на территорию больницы, Toyota Corolla двигалась прямо по 80-й Гвардейской Дивизии", – пояснила горожанка.

О пострадавших ничего не известно. Легковушка получила серьезные повреждения бампера и капота.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.07.2020 11:34
Гостья

Какой-то дибилоид не пропустить скорую решил. Была бы очевидцом и к капоту разбитому, ещё бы нос сломала.

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