ДТП с участием машины скорой помощи случилось в Барнауле

Автомобиль скорой медицинской помощи и легковая иномарка столкнулись в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла во второй половине дня 15 июля на улице 80-й Гвардейской Дивизии рядом с городской больницей № 8.
По словам местной жительницы, ДТП случилось по вине водителя автомобиля медиков.
"Водитель скорой виноват. Поворачивал с 80-й Гвардейской Дивизии на территорию больницы, Toyota Corolla двигалась прямо по 80-й Гвардейской Дивизии", – пояснила горожанка.
О пострадавших ничего не известно. Легковушка получила серьезные повреждения бампера и капота.
Комментарии
Какой-то дибилоид не пропустить скорую решил. Была бы очевидцом и к капоту разбитому, ещё бы нос сломала.