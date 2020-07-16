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132 человека задержали на стихийном шествии в Москве

, ИА "Амител"
Участники акции протестовали против поправок к Конституции
Фото иллюстративное / zona.media

Фото иллюстративное / zona.media

Московская полиция сообщила о задержании 132 участников стихийного шествия по Страстному бульвару в Москве.

По информации пресс-службы ведомства, задержанные приняли участие в массовом мероприятии, несмотря на то, что в его проведении мэрия Москвы отказала.

"Группа активистов организовала несанкционированное мероприятие, в ходе которого было организовано шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома № 8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении", – уточнили в столичном управлении МВД России.

Полицейские и сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

По информации "Новой газеты", участники акции протеста выражали властям свое неодобрение из-за принятия поправок к Конституции, которые позволяют президенту России Владимиру Путину еще дважды участвовать в выборах на пост главы государства.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.07.2020 11:41
- гость -

Сытый и богатый на митинг не пойдет, поэтому только 132 человека,а надо 1 320 000.

16.07.2020 11:43
- гость -

Очевидно, вышло мало народу. Вышло бы столько как в Хабаровске и вся эта росгвардия молча бы стояла в сторонке.

16.07.2020 11:43
- гость -

Здоровые мужики на хрупкую девушку набросились.

16.07.2020 11:46
гость

132 человека задержали на стихийном шествии в Москве

Минску все равно проиграли, там вчера 188 задержали

16.07.2020 11:48
гость

с последующим перекрытием проезжей части

В Хабаровске наверное проезжую часть не перекрывали

16.07.2020 11:48
- гость -

Иллюстрация отлично бы подошла к вчерашней новости "Троих полицейских в Екатеринбурге осудили за изнасилование девушки в машине ППС"

16.07.2020 11:54
месный

а вот никто не думал с какого хрена митинги и прочие шестивия запрещают, ведь есть ст 31 Конституции России и там ясно написано, что имеют право!! Эт чё какието упыри решили превысить свои полномочия и запретить то что делкрируется в Конституции?!?!?!??!
Если кто-то что-то должен согласовать, ну раз такой закон издали, ну дак выдавайте согласование, а как это ваши проблемы!!!!!!

16.07.2020 11:56
Мимопроходящий

"Группа активистов организовала несанкционированное мероприятие". Так кто-ж такое мероприятие санкционирует?

16.07.2020 11:59
гость

Может потому что какие то упыри нарушают пункт 3 статьи 17 Конституции РФ "3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы ДРУГИХ лиц". Проезжие части перекрывать нельзя, у других людей дела есть, им от Сороса деньги не поступали. Мне бы поступили, я бы тоже пришел, ничего личного

16.07.2020 12:01
Как то так

16.07.2020 11:43
- гость -
Очевидно, вышло мало народу. Вышло бы столько как в Хабаровске и вся эта росгвардия молча бы стояла в сторонке.

Согласен с вами только пусть они Вам перекроют дорогу домой или на работу, когда вы везёте детей в д сад, школу. Или как все либералы заверещите, так нельзя я не должен страдать мои права на передвижения священны, куда смотрит рос гвардия.

16.07.2020 12:05
гость

16.07.2020 11:54
месный

Вам же уже объясняли, что Конституция РФ действует вся и до статьи 31 есть статья 17, ее тоже соблюдать нужно. Они друг другу не противоречат. Вы можете делать, что хотите, только другим не мешайте

16.07.2020 12:11
- гость -

16.07.2020 11:59
гость

Опа, выходит, барнаульские теплосети и водоканал регулярно нарушают Конституцию? А энергетики, отключающие светофоры - ваще экстремисты?

16.07.2020 12:12
- гость -

16.07.2020 12:05
гость

Значит, на площади митинговать, где автомобильного движения нет - можно?

16.07.2020 12:15
Как то так

16.07.2020 12:11
- гость -

Опа, выходит, барнаульские теплосети и водоканал регулярно нарушают Конституцию? А энергетики, отключающие светофоры - ваще экстремисты?

Пальцев в носу ковыряться можно, а в ж... нет. Не надо сравнивать горячее с мокрым.

16.07.2020 12:16
- гость -

16.07.2020 12:15
Как то так

Слив защитан

16.07.2020 12:21
- гость -

Значит, на площади митинговать, где автомобильного движения нет - можно?

Нет. Эти тупари начинают кричать "не мешайте проходу граждан"

16.07.2020 12:30
- гость -

Протестные митинги разрешены только массовые. Вспоминайте. Когда в Барнауле вышло около 1000 человек, полиция только следила за соблюдением порядка, а вот когда вышло 100, то начали винтить и в автобус утаскивать. Делайте выводы.

16.07.2020 12:30
месный

16.07.2020 11:59
гость

не должно нарушать права и свободы ДРУГИХ лиц"

А чёж ты про это не орёшь-то когда воду отключают, или дорогу перекапывают и по ней проехать не можешь?!?!?!?


Этот протест потому как права протестующих нарушены, твои в том числе кстати!
А пройти и проехать там много где можно было рядом прям.

16.07.2020 12:39
Дима

Теоритически демократия -- это власть большинства над меньшинством. Т.е. преобладание интересов и мнения большинства. Меньшинству такое не нравится, да. Они говорят: это наши интересы -- главные и всячески протестуют.

Практически демократия -- это форма недоверия власти.

Ещё более практически никакой демократии нет. Голосуют за того, у кого политтехнологии лучше и есть ресурсы для их реализации.

16.07.2020 13:12
- гость -


16.07.2020 11:59
гость

Упырь здесь только ты, хотя. скорее всего просто дурень.

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