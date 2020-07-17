Сергей Шнуров прокомментировал слухи о выдвижении в Госдуму

Генеральный продюсер RTVI и фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров опроверг информацию о том, что он планирует баллотироваться в 2021 году в Государственную думу от "Партии Роста". Об этом сообщает RTVI.
Ранее во время поездки в Челябинск лидер политического объединения Борис Титов заявил, что музыкант планирует баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году от фракции.
"Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее", – сказал RTVI Шнуров.
Напомним, что в феврале 2020 года Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста", заявив, что он "там точно пригодится".
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