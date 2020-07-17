Собака – друг человека, а ветеринарный врач – друг собаки и всех остальных домашних и сельскохозяйственных животных. Спрос на эту профессию всегда высок, не только из-за того что край аграрный, но и потому что четвероногий или крылатый питомец есть у многих семей. Учат таких специалистов на факультете ветеринарной медицины Алтайского аграрного университета.
АГАУ готовит выпускников по специальности "ветеринария" и направлению "Ветеринарно-санитарная экспертиза".
"Выпускники обладают знаниями в области физиологии и анатомии животных, фармакологии. Они знают, как провести диагностику и назначить лечение не только сельскохозяйственным животным, но и рыбам, птицам, пчелам, пушным зверям, экзотическим и диким животным", – уточнили в вузе.
Выпускники АГАУ всегда востребованы на рынке труда. Они работают ветврачами на агропредприятиях, специалистами на пищепроме, в независимых экспертных организациях, лабораториях и научно-исследовательских институтах, а также в области ветеринарно-санитарного надзора.
Преподают в Алтайском аграрном университете не просто профессионалы своего дела, а люди, для которых эта работа – призвание. И они точно знают, что животные – это не машины, их надо любить и понимать. Поэтому в АГАУ теория и практика идут в тандеме. Не каждый факультет и вуз может похвастаться присутствием животных на парах.
Успевайте подать документы.
Вступительные испытания: русский язык, математика, биология.
Сроки приема документов:
- Специалитет и бакалавриат (очная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 8 августа; по результатам ЕГЭ – до 18 августа;
- Бакалавриат (заочная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 29 августа; по результатам ЕГЭ – до 29 августа.
Алтайский государственный аграрный университет
Телефон приемной комиссии АГАУ: (3852) 62-83-52
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Комментарии
хороший вет на вес золота
особенно крупных животных типа лошадь
лошадь стоит миллионы
хороший вет зарабатывает хорошие деньги
но не у нас((
Да всё не у нас