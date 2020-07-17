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Движение трамваев в Барнауле изменится из-за ремонта путей

, ИА "Амител"
В выходные электротранспорт будет ходить по другому маршруту
Фото: transphoto.ru

Фото: transphoto.ru

В выходные дни на улице Попова из-за ремонта путей изменится движение трамваев № 2 и № 3. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула. 

Проезд от улицы Трактовой до Власихинской в обе стороны закроется с 22 часов 17 июля и будет недоступен до 5 часов 20 июля. Отмечается, что перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ на автомобильном переезде в районе остановки "Учебный центр".

Движение электротранспорта будет организовано следующим образом:

трамвайный маршрут № 2: депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – пр. Космонавтов – Поток;

трамвайный маршрут № 3: ст. Докучаево – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Кулагина – пос. Восточный.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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