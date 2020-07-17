Движение трамваев в Барнауле изменится из-за ремонта путей

В выходные дни на улице Попова из-за ремонта путей изменится движение трамваев № 2 и № 3. Об этом сообщает официальный сайт Барнаула.
Проезд от улицы Трактовой до Власихинской в обе стороны закроется с 22 часов 17 июля и будет недоступен до 5 часов 20 июля. Отмечается, что перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ на автомобильном переезде в районе остановки "Учебный центр".
Движение электротранспорта будет организовано следующим образом:
трамвайный маршрут № 2: депо № 3 – ул. Малахова – ул. Власихинская – ул. Попова – пр. Космонавтов – Поток;
трамвайный маршрут № 3: ст. Докучаево – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. А. Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Ленина – пр. Кулагина – пос. Восточный.
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