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Волонтеры очистили от мусора берега Барнаулки

, ИА "Амител"
Территория была завалена автомобильными шинами
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

В рамках проекта экошколы "Чистые берега" волонтеры очистили от мусора берега Барнаулки. В районе проспекта Социалистического они убрали старые автомобильные покрышки.

Мусор оставляла незаконно построенная шиномонтажка. Само строение снесли, а продукты ее деятельности так и остались на берегу. 

Старые покрышки вывезла и забрала на переработку компания "Экопром". Сотрудники предприятия рассказали, что сделают из старых шин покрытие для детских спортивных площадок. 

Экошкола "Чистые берега" создана в рамках гранта Всероссийского конкурса Росмолодежи, который проходил на форуме ТИМ "Бирюса", пишет официальный сайт Алтайского края.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.07.2020 11:54
АБОРИГЕН

А когда закончатся такие подвиги на местности и начнется вдумчивая и системная работа в высоких кабинетах? Сколько можно на горбу бесплатно ездить?

17.07.2020 12:05
- гость -

Предлагаю Аборигена избрать мэром Барнаула, дать ему необходимые полномочия и пусть делает, как надо. Через год проверить. Если отлично справился - дать миллионов 10 в качестве премии, а если нет - то 10 лет лагерей.

17.07.2020 12:12
дед мазай

Волонтеры это хорошо, но они этим не должны заниматься. Администрация к сожалению у нас умеет только выписывать штрафы за неубранный снег на частной собственности. Мол вы его должны увезти на камазах за город. А как какой-то очевидный вопрос: мусор в центре города, так до него дела никому нет. Что за двойные стандарты у наших чиновников? Может им пора уже партии власти уйти и сознаться в неспособности решать проблемы. Бурная деятельность создается для виду, чтобы оправдать свою зарплату.

17.07.2020 12:17
- гость -

Предлагаю Аборигена избрать мэром Барнаула

С такими предложениями обращайтесь к депутатам. Народ мэра не выбирает.

17.07.2020 12:18
дед мазай

А вот возьмем пешеходную улицу, ни одного дерева, только какие-то металлические коряги торчат из земли. Кто похоронил туда миллионы рублей? Как зовут этого бездаря, который создал это уродство? Даже стремный рынок был гораздо гораздее, чем эта ужасная улица.

17.07.2020 12:44
- гость -

Старые покрышки вывезла и забрала на переработку компания "Экопром"
---------
А что, эта контора закупает покрышки? Сколько денег платит?

17.07.2020 12:56
Гость

Не вижу связки между чиновникам и конкретно этим случаем . Во-первых, кто мусорит то? Жители Новосибирска приезжают в Барнаул и свинячат здесь? Нет. Свинячат сами барнаульцы. Во-вторых, что плохо в том, что нормальные барнаульцы решили сами навести порядок на территории. Если в окон машины летят фантики, это значит что в фантики в голове вместо мозгов

17.07.2020 13:02
Гость

Надо просто убирать за собой...

17.07.2020 13:05
- гость -

Надо было лебедей вначале сделать а же потом в переработку.

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