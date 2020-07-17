В рамках проекта экошколы "Чистые берега" волонтеры очистили от мусора берега Барнаулки. В районе проспекта Социалистического они убрали старые автомобильные покрышки.
Мусор оставляла незаконно построенная шиномонтажка. Само строение снесли, а продукты ее деятельности так и остались на берегу.
Старые покрышки вывезла и забрала на переработку компания "Экопром". Сотрудники предприятия рассказали, что сделают из старых шин покрытие для детских спортивных площадок.
Экошкола "Чистые берега" создана в рамках гранта Всероссийского конкурса Росмолодежи, который проходил на форуме ТИМ "Бирюса", пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
А когда закончатся такие подвиги на местности и начнется вдумчивая и системная работа в высоких кабинетах? Сколько можно на горбу бесплатно ездить?
Предлагаю Аборигена избрать мэром Барнаула, дать ему необходимые полномочия и пусть делает, как надо. Через год проверить. Если отлично справился - дать миллионов 10 в качестве премии, а если нет - то 10 лет лагерей.
Волонтеры это хорошо, но они этим не должны заниматься. Администрация к сожалению у нас умеет только выписывать штрафы за неубранный снег на частной собственности. Мол вы его должны увезти на камазах за город. А как какой-то очевидный вопрос: мусор в центре города, так до него дела никому нет. Что за двойные стандарты у наших чиновников? Может им пора уже партии власти уйти и сознаться в неспособности решать проблемы. Бурная деятельность создается для виду, чтобы оправдать свою зарплату.
Предлагаю Аборигена избрать мэром Барнаула
С такими предложениями обращайтесь к депутатам. Народ мэра не выбирает.
А вот возьмем пешеходную улицу, ни одного дерева, только какие-то металлические коряги торчат из земли. Кто похоронил туда миллионы рублей? Как зовут этого бездаря, который создал это уродство? Даже стремный рынок был гораздо гораздее, чем эта ужасная улица.
Старые покрышки вывезла и забрала на переработку компания "Экопром"
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А что, эта контора закупает покрышки? Сколько денег платит?
Не вижу связки между чиновникам и конкретно этим случаем . Во-первых, кто мусорит то? Жители Новосибирска приезжают в Барнаул и свинячат здесь? Нет. Свинячат сами барнаульцы. Во-вторых, что плохо в том, что нормальные барнаульцы решили сами навести порядок на территории. Если в окон машины летят фантики, это значит что в фантики в голове вместо мозгов
Надо просто убирать за собой...
Надо было лебедей вначале сделать а же потом в переработку.