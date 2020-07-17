На Чуйском тракте строят подземный переход и путепровод на развязке

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"
Дорожники приступили к строительству путепровода на развязке Чуйского тракта в Тальменском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".
"На 178-м километре, напротив села Озерки, начали строительство подземного пешеходного перехода: монтируют арматурный каркас и возводят монолитный фундамент. В районе съезда к селу с федеральной трассы работы идут на "разворотной груше", – уточнила пресс-секретарь ФКУ Упрдор "Алтай" Марина Яскова. – Укладка двух слоев основания осуществляется параллельно: нижний выполнен из цементобетона, верхний – асфальтобетонный".
Масштабные работы ведутся с прошлого года. Четырехполосными сделают 10 километров Чуйского тракта – с 173 по 183 км. Его ширина на данном участке трассы Барнаул – Новосибирск составит 27,5 метра. По всей проезжей части установят барьерное ограждение.
Протяженность путепровода двухуровневой транспортной развязки составит 83 метра. Она будет вести к станции Озерки и поселку Литвиновка, а также к дороге на село Первомайское.
Кроме того, установят новое электроосвещение, шумозащитные экраны, остановочные павильоны, построят девять переходно-скоростных полос.
Стоимость работ на участке, где ежегодно происходит несколько крупных ДТП, составит около 2,2 миллиарда. Все работы обещают завершить в ноябре 2022 года, однако первые пять километров четырехполосной дороги должны открыть в 2021-м.
Уже со следующего года параллельно будут расширять участок трассы дальше – до границы с Новосибирской областью. На это будет также выделено несколько миллиардов рублей. Согласно графику, полностью трасса от Барнаула до границы с Новосибирской областью станет четырехполосной к 2024 году.
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