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Россиянам запретят устанавливать на автомобили б/у запчасти

, ИА "Амител"
Запрет прописан в поправках к техрегламенту Таможенного союза
Фото: 2gis.kz

Фото: 2gis.kz

В поправках к техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" появится пункт, который запрещает использование некоторых б/у запчастей на автомобилях. Об этом сообщает портал "За рулем".

В список подержанных запчастей, на установку которых будет наложен запрет, включены сиденья, ремни и подушки безопасности, рулевое управление, элементы тормозной системы, катализаторы, иммобилайзеры, глушители, оборудование для питания двигателя газообразным топливом.

По словам экспертов, такое нововведение ударит по кошелькам как автовладельцев, так и техсервисов. А вот некоторые авторазборы и вовсе могут стать банкротами. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.07.2020 12:25
- гость -

Сволочи, не мытьём так катаньем хотят лишить людей нормальных автомобилей. Продвигают, а верней лобируют отечественный ведропром.
А есть вообще статистика как повлияли указанные вторичные запчасти на аварийность?

17.07.2020 12:29
Гость

Вот блин... Не у всех есть деньги на покупку постоянно новых автомобилей!!! Совсем обнаглели! Только народ разорять!

17.07.2020 12:32
Гость

17.07.2020 12:25
- гость -
Установка каждого второго б.у. глушителя ведёт к аварии.

17.07.2020 12:33
- гость -

12:25
- гость -
Продвигают, а верней лобируют отечественный ведропром.

Ах если бы, недавно попался в руки, новый главный тормозной цилиндр УАЗ, китайского производства.

17.07.2020 12:34
гость

Пристрелите сначала посредников между АВТОВАЗ , чтоб реальная цена на Калину была 250 тыс. Себестоимость Калины 50 тыс руб!!!

17.07.2020 12:34
- гость -

Осторожнее! Хотите как в Хабаровске?

17.07.2020 12:34
- гость -

Депутаты с их зарплатами 600-800+ тысяч в месяц искренне недоумевают, зачем кому-то б/у запчасти.

17.07.2020 12:35
- гость -

12:32
Гость
Установка каждого второго б.у. глушителя

Запретить устанавливать каждые вторые б\у глушители, обязать всех устанавливать каждые первые и тертьи!

17.07.2020 12:36
9

Не мудрствуя придумали фишку под соусом якобы безопасности и заботы о населении подавать грабительские законопроекты.И сколько таких уже приняли,тьму.Вот везде ,в каждый карман руку сунули и вывернули его чтоб наверняка убедиться.

17.07.2020 12:36
- гость -


17.07.2020 12:32
Гость
а если поменять сиденье то и из мастерской мало кто выехать может

17.07.2020 12:45
Итальянец

17.07.2020 12:36
9
Не мудрствуя придумали фишку под соусом якобы безопасности и заботы о населении подавать грабительские законопроекты.И сколько таких уже приняли,тьму.Вот везде ,в каждый карман руку сунули и вывернули его чтоб наверняка убедиться.

А вам нравятся чадящие с подвязанным проволокой глушаком авто во дворах. Пусть наводят порядок в этом секторе. А то много стало извергающих дымы машин. Тоже что-то где-то подремонтировали из того, что на мусорке нашли.

17.07.2020 12:46
Как то так

Бояре не должны думать о каждом, бояре должны думать о важном.

17.07.2020 12:50
- гость -

12:45
Итальянец
А вам нравятся чадящие с подвязанным проволокой глушаком авто во дворах.

Так понимаю, что если бы глушак был не подвязан, а на штатных креплениях - машина бы не чадила?

17.07.2020 12:53
- гость -

пфффф
а как они это проверят?

17.07.2020 12:56
Как то так

17.07.2020 12:53
- гость -
пфффф
а как они это проверят?

Прочипируют, сейчас это модная тенденция)))

17.07.2020 12:56
- гость -

17.07.2020 12:45
Итальянец
Ты тупой .

17.07.2020 13:03
- гость -

Не ссыте, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения

17.07.2020 13:08
гость

Автобусов со шлейфом черного дыма в разы больше, чем легковушек, на них уже есть регламенты по выбросам, только никто не соблюдает, никто не контролирует.

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