Россиянам запретят устанавливать на автомобили б/у запчасти

В поправках к техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" появится пункт, который запрещает использование некоторых б/у запчастей на автомобилях. Об этом сообщает портал "За рулем".
В список подержанных запчастей, на установку которых будет наложен запрет, включены сиденья, ремни и подушки безопасности, рулевое управление, элементы тормозной системы, катализаторы, иммобилайзеры, глушители, оборудование для питания двигателя газообразным топливом.
По словам экспертов, такое нововведение ударит по кошелькам как автовладельцев, так и техсервисов. А вот некоторые авторазборы и вовсе могут стать банкротами.
Комментарии
Сволочи, не мытьём так катаньем хотят лишить людей нормальных автомобилей. Продвигают, а верней лобируют отечественный ведропром.
А есть вообще статистика как повлияли указанные вторичные запчасти на аварийность?
Вот блин... Не у всех есть деньги на покупку постоянно новых автомобилей!!! Совсем обнаглели! Только народ разорять!
17.07.2020 12:25
- гость -
Установка каждого второго б.у. глушителя ведёт к аварии.
12:25
- гость -
Продвигают, а верней лобируют отечественный ведропром.
Ах если бы, недавно попался в руки, новый главный тормозной цилиндр УАЗ, китайского производства.
Пристрелите сначала посредников между АВТОВАЗ , чтоб реальная цена на Калину была 250 тыс. Себестоимость Калины 50 тыс руб!!!
Осторожнее! Хотите как в Хабаровске?
Депутаты с их зарплатами 600-800+ тысяч в месяц искренне недоумевают, зачем кому-то б/у запчасти.
12:32
Гость
Установка каждого второго б.у. глушителя
Запретить устанавливать каждые вторые б\у глушители, обязать всех устанавливать каждые первые и тертьи!
Не мудрствуя придумали фишку под соусом якобы безопасности и заботы о населении подавать грабительские законопроекты.И сколько таких уже приняли,тьму.Вот везде ,в каждый карман руку сунули и вывернули его чтоб наверняка убедиться.
17.07.2020 12:32
Гость
а если поменять сиденье то и из мастерской мало кто выехать может
17.07.2020 12:36
9
Не мудрствуя придумали фишку под соусом якобы безопасности и заботы о населении подавать грабительские законопроекты.И сколько таких уже приняли,тьму.Вот везде ,в каждый карман руку сунули и вывернули его чтоб наверняка убедиться.
А вам нравятся чадящие с подвязанным проволокой глушаком авто во дворах. Пусть наводят порядок в этом секторе. А то много стало извергающих дымы машин. Тоже что-то где-то подремонтировали из того, что на мусорке нашли.
Бояре не должны думать о каждом, бояре должны думать о важном.
12:45
Итальянец
А вам нравятся чадящие с подвязанным проволокой глушаком авто во дворах.
Так понимаю, что если бы глушак был не подвязан, а на штатных креплениях - машина бы не чадила?
пфффф
а как они это проверят?
17.07.2020 12:53
- гость -
пфффф
а как они это проверят?
Прочипируют, сейчас это модная тенденция)))
17.07.2020 12:45
Итальянец
Ты тупой .
Не ссыте, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения
Автобусов со шлейфом черного дыма в разы больше, чем легковушек, на них уже есть регламенты по выбросам, только никто не соблюдает, никто не контролирует.