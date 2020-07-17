Оперштаб прокомментировал слухи о вспышке COVID-19 в Петропавловском районе

В Петропавловском районе, возможно, произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщили в редакцию amic.ru напуганные местные жители. По слухам, заразились врачи районной ЦРБ. В краевом оперштабе вспышку не подтвердили, но подчеркнули, что анализ на COVID одного из сотрудников больницы дал сомнительный результат.
Местные жители также добавили, что из-за возможного инцидента в Петропавловскую ЦРБ приедет министр здравоохранения края Дмитрий Попов. В пресс-службе регионального Минздрава подтвердили, что глава ведомства поехал в район, но с предполагаемой вспышкой это не связано.
"Министр действительно отправился туда. Но не потому, что там вспышка. Это плановая поездка, Дмитрий Владимирович оценивает готовность работы организаций в условиях распространения COVID-19. Он еженедельно объезжает различные медучреждения края. Сегодня он по плану посещает Петропавловское, Баюновские Ключи и Солонешенский район. В прошлую пятницу он точно так же выезжал в другие районы", – сообщили в пресс-службе Минздрава.
Не подтвердили вспышку инфекции и в самой больнице. Глава Петропавловской ЦРБ Павел Иванов тоже сказал, что приезд министра – плановый.
"Никакой вспышки коронавируса в больнице нет. У нас все спокойно. Конечно, ситуация всегда может измениться, но на сегодняшний день все нормально", – рассказал Иванов.
В краевом оперштабе amic.ru рассказали, что, по данным Роспотребнадзора, вспышки COVID-19 в Петропавловском районе нет. Однако подчеркнули, что результаты теста на коронавирус одного из сотрудников ЦРБ находятся под вопросом. Из-за этого медработнику будут делать повторное тестирование.
Комментарии
лучше б инсульта боялись или онко
Слухи возникают из-за отсутствия информации .Если бы было всё чётко и прозрачно, меньше бы стали додумывать.