В Республике Алтай из-за проливных дождей водой снесло дамбу. Фото

Фото: "Подслушано Горно-Алтайск", Роспотребнадзор, Горно-Алтайавтодор, "Новости Горного Алтая"
В Кош-Агачском районе Республики Алтай долговременные проливные дожди привели к подтоплению, сообщает паблик Barnaul 22.
Из-за проливных дождей в горном районе уровень воды в реках поднялся, и поток воды прорвал дамбу в селе Кош-Агач. В результате затопленными оказались несколько домов, приусадебные участки и надворные постройки.
Также размыты подход к мосту через реку Каланегир на трассе Кош-Агач – Беляши, дороги с 8-го по 9-й километр в сторону Кокори и с 2-го по 3-й километр дороги Ортолык – Бельтир.
Кроме того, пострадали пять чабанских стоянок в селе Жана-Аул, в которых, по данным Telegram-канала "Лысый бурундук" находится около 3500 голов мелкого рогатого скота. По сообщениям очевидцев, животных уносило водой.
В районе работает опергруппа МЧС, а также специалисты Роспотребнадзора, одна из задач которых – не допустить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, что на 17 июля в Республике Алтай зарегистрировано 1217 инфицированных, а в Кош-Агачском районе – 606, что составляет почти половину от всего числа больных.
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