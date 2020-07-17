Барнаульский художник украсит многоэтажку портретом Германа Титова

Барнаульский художник с альпинистской подготовкой Павел Валишевский украсит стену ЖК "Космонавты" на Потоке портретом знаменитого алтайского космонавта Германа Титова.
Ранее Павел нарисовал портрет летчика в центре города, проект "Аквариум" на ул. Смирнова. Теперь он украсит еще один дом. Команда художника уже приступила к работе.
На данный момент они наклеивают вспомогательную сетку. Увидеть весь рисунок при работе на высоте невозможно, поэтому рисовать будут, заполняя каждую клетку отдельно.
"Фасадные работы очень кропотливые, делаются не быстро – это работа не одного дня. Но надеемся, что совсем скоро в нашем городе появится еще один арт-объект!" – говорится в сообщении, опубликованном в паблике Barnaul22.
Комментарии
Когда Титов в космосе летал, лет 60 назад? Когда нет повода гордится настоящими героями приходится вспоминать прошлых. А своего Илона Маска нет у нас, его не нарисовать
Нужно ещё надпись: прости нас, Герман Степаныч, мы всё прос@@ли!