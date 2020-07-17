Расписание пригородных поездов с 23 июля изменят в Алтайском крае

Расписание ряда пригородных поездов в Алтайском крае изменится с 23 июля по 4 августа в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожных путях, сообщили amic.ru пресс-службе компании "Алтай-Пригород".
Изменения коснутся семи поездов, которые двигаются по четырем маршрутам. Время следования будет отличаться незначительно – от 2 до 8 минут.
Перепроверить расписание рекомендуется тем, кто отправляется на поездах, следующих из Барнаула до станций Аламбай, Артышта-2 и Тягун. Также корректировки коснутся электричек, которые следуют от станции Аламбай до станции Заринская.
Пассажиров просят быть внимательнее и планировать поездки с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах компании, по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте "Алтай-Пригорода".
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