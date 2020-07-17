Более половины жителей Барнаула готовы навсегда уехать из города

Больше половины жителей Барнаула готовы переехать в другой город ради хорошей зарплаты. Такой результат показал опрос, который провел сервис "Авито Работа".
Согласно результатам исследования, 92% барнаульцев готовы уехать из города в поисках трудоустройства с достойной оплатой. При этом, 54% из них согласны покинуть краевую столицу навсегда, 18% – на полгода, а еще 11% – на срок от 6 до 12 месяцев.
При этом, показатель оказался выше среднего по России – покинуть свой город согласны только 80% граждан страны и лишь 48% готовы уехать навсегда.
Отвечая на вопрос, куда хотели бы уехать барнаульцы, треть ответила "куда угодно при первой возможности", а еще треть предпочли города с благоприятными климатическими условиями. Также популярны соседние области (26%), другие страны (23%) и крупные города, в том числе Москву и Санкт-Петербург.
Основные причины переезда – высокая зарплата (92%), карьерный рост (48%), более комфортные условия жизни (46%). Также важен баланс между работой и личной жизнью (31%), интересный проект и задачи (19%) и высокая цель работы (12%).
В самом городе барнаульцев отпугивает нехватка вакансий и отсутствие перспектив карьерного роста (63%), отсутствие баланса между личной жизнью и работой (42%) и высокая стоимость жизнь (33%).
Комментарии
Ну что скажут так называемые патриоты? До чего вы с вашим губернатором довели край и наш город, что 54% людей желает уехать от сюда и больше не возвращаться?
От готовы,до уехать,дистанция приличная.И не каждый сможет ее преодолеть)
почему в мфц барнаула специалисту платят 16т-а в краснодаре за такую же работу 26т?Цены в магазинах одинаковые,там даже многое дешевле?
Ну давайте, любимую фразу: где родился - там и пригодился.
по стране опрос сделайте тоже неприятно удивитесь
Потом же тосковать будут.По простому обскому окуньку.