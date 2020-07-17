Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске

ФСБ пресекла теракт в месте массового скопления людей в Хабаровске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Задержан гражданин одной из центрально-азиатских республик 1988 года рождения, планировавший по указанию главарей международных террористов совершение террористического акта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей", — говорится в сообщении ведомства.
У задержанного изъяли бутылки с зажигательной смесью, флаг террористической организации и холодное оружие. Сообщается, что после совершения теракта он собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке.
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