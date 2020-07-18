В Барнауле частично перекрыли движение транспорта по Красноармейскому проспекту

В субботу, 18 июля, по нечетной стороне Красноармейского проспекта перекрыли движение в связи с проведением ремонтных работ после замены участка теплосети. Ограничение будет действовать с 8:00 до 16:00, сообщила пресс-служба мэрии Барнаула.
Для общественного транспорта организовали объезд:
- Для маршрутов № 2, 17, 57, 60, 65, 77: пр. Строителей, разворот в районе здания № 22 по пр. Строителей, пр. Социалистический, ул. Молодежная, пр. Красноармейский, далее по маршрутам;
- Маршруты: № 47, 73, 108: пр. Строителей, пр. Социалистический, ул. Молодежная, пр. Красноармейский, далее по маршрутам.
Объехать этот участок на автомобиле можно по Социалистическому проспекту и улице Молодежной.
Водителей просят быть внимательными на указанном участке и по возможности планировать заранее маршруты объезда.
Комментарии
Ну молодцы! Всё враз решили сделать.Ленточный бор трасса в сторону города закрыта.Красноармейский закрыли.Осталось Ленинский, и Строителей перекрыть.
Какой участок то? И почему я должна знать где у него нечетная сторона? Не проще дать схему или ориентирв
10:41
- гость -
Со стороны гостиницы "Барнаул" это