В Барнауле снова проверили, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте

В Барнауле 18 июля сотрудники полиции провели очередной рейд, в ходе которого проверили соблюдение масочного режима пассажирами и сотрудниками общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как отмечается, проверка прошла в автобусных маршрутах № 27, 29, 35, 53 и 144, а также в троллейбусных маршрутах № 1 и 7.
Рейд показал, что водители и кондукторы соблюдают необходимые санитарные требования. Однако некоторые горожане все же пренебрегают мерами безопасности: в трех автобусах специалисты выявили пассажиров без масок, с ними провели профилактические беседы.
Также сотрудники комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города на конечных остановках "Площадь Спартака" и "ЛДП "Спартак-2" проверили качество обработки салонов городского транспорта и наличие средств индивидуальной защиты. Однако замечаний по этим вопросам в ходе проверки не возникло.
Комментарии
Помнится, месяца два назад писали, что тесты на ковид будут делать всем, у кого есть симптомы ОРВИ. Полицейские бы лучше этот момент проверили.
18.07.2020 12:59
Пионер
+100000000000!!!
Как они могут проверить,они же не медики.