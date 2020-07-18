Гражданина Индии ограбили в Барнауле

40-летний гражданин Индии обратился в дежурную часть отдела полиции Барнаула с заявлением о грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Накануне к потерпевшему на улице подошел неизвестный мужчина и попросил позвонить с его телефона. Вернув девайс, подозреваемый незаметно проследовал за иностранцем до самого дома и на входе в квартиру толкнул его и забрал телефон и 5 тысяч рублей.
Во время расследования оперативники задержали подозреваемого. 28-летний житель Барнаула к этому моменту уже успел сдать гаджет в ломбард, но стражи порядка изъяли устройство и вернули владельцу.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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