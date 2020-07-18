Мощный пожар в барнаульском поселке Восточный потушен

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожарным удалось ликвидировать крупный пожар, произошедший в субботу, 18 июля, на улице 2-я Степной в барнаульском поселке Восточный.
Как рассказали пресс-службе МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 14:58. Прибывшие на место спасатели тушили два жилых дома. Во время операции они эвакуировали три газовых баллона. Также на месте работали сотрудники полиции, работники энергослужбы и медики.
На ликвидацию открытого горения ушло около часа. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.
Комментарии
Мощный пожар на четырёх сотках в двух домах. Амик в своем ли вы уме может написать вселенская катастрофа уничтожила несколько домов на 4 в миллионах или миллиардов квадратных миллиметров или дециметров
Ждём новый Мега ТЦ или ТРЦ в поселке Восточном на улице 2-й степной