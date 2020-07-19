Более девяти тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей в этом году

За минувшую неделю 95 жителей Алтайского края подверглись укусам клещей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С начала сезона активности этих паукообразных (с 24 марта) в больницы с жалобами на присасывание обратился 9121 человек. Из них 2664 – дети до 14 лет. В Барнауле от клещей пострадали 2824 человека, в том числе 701 ребенок. Всем им ввели иммуноглобулин и установили за ними медицинское наблюдение.
У девяти жителей региона, в том числе у двух барнаульцев, выявили заболевание клещевым энцефалитом. Также на лечении с подозрением на эту инфекцию находится один человек.
В 4,6% случаев присасывания у членистоногих был обнаружен вирус клещевого энцефалита, а у 11,8% выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим провели профилактическое лечение.
В Роспотребнадзоре отмечают, что сейчас в регионе продолжается спад активности клещей, однако опасность пострадать от их укуса остается на протяжении всего теплого времени года.
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