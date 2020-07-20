Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени поставил точку в споре президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана и предпринимателя Сергея Маслова, которые когда-то были компаньонами и вместе занимались агробизнесом. Гачман с 2018 года требовал признать за собой право собственности на АО "Коротоякский элеватор" – одного из крупнейших в регионе зернопереработчиков. Бизнесмен утверждал, что еще в нулевые заключил договор, по которому он выкупил акции элеватора за 16 тысяч (!) рублей. Причем в рассрочку на 15 лет. Маслов в ответ заявил, что документ фиктивный, и сделки не было.

Несмотря на победу в суде первой инстанции, далее Гачман уступил в апелляции, а теперь и в кассации. Его противники по экономическому спору намерены добиться возбуждения уголовного дела против бизнесмена, так как полагают, что Гачман сфальсифицировал доказательства.

Аттракцион невиданной щедрости

Летом 2018 года Валерий Гачман обратился в арбитраж с заявлением к ООО АПК "Грана-Хабары", которое владеет 70% акций АО "Коротоякский элеватор". Бизнесмен требовал признать за собой право собственности на контрольный пакет акций элеватора. В качестве главного аргумента был представлен договор купли-продажи ценных бумаг от 2005 года, в котором контрольный пакет акций оценивался в 16 427 рублей. Выплачивать сумму Гачман должен был до 2020 года. Именно эта бумага имеет все шансы стать основным доказательством по уголовному делу.

Как сообщил amic.ru Сергей Маслов, примерно с 2013 года каждый из предпринимателей стал развивать свое дело самостоятельно. На тот момент Гачман и Маслов были учредителями ООО "АПК Грана-Хабары" в равных долях (по 38%), что, согласно законодательству, не позволяет "втихую" заключить договор о выходе. Сделать это можно только с одобрения общего собрания учредителей. Так в суде появился первый спорный документ – заявление о выходе из состава участников ООО "АПК Грана-Хабары" и о выплате доли в уставном капитале общества, датированное 2005 годом. Сергей Маслов изначально полагал, что договор и заявление Гачмана, о которых стало известно много лет спустя, фиктивные.

В качестве доказательства бывший компаньон указал на то, что Валерий Гачман участвовал в общих собраниях ООО "АПК Грана-Хабары" до 2018 года, в налоговую инспекцию сведений о выходе не подавал. Интересно, что об оспариваемой сделке стало известно только два года назад, хотя по документам она прошла еще в 2005-м. До этого Валерий Гачман никак не выражал своего намерения о выходе из ООО.

Нарушение есть, нарушения нет

Со стороны юрлица подпись под договором купли-продажи стоит от имени Виталия Марченко, который занимал пост гендиректора ООО АПК "Грана-Хабары" 15 лет назад. Экспертиза показала, что спорные документы имеют признаки искусственного старения, и точный срок их изготовления установить невозможно. Главный же вывод – подпись от имени Виталия Марченко выполнена другим лицом, говорится в заключении специалиста-почерковеда (документы есть в распоряжении редакции).

Сам Марченко дал показания в суде в пользу Гачмана, несмотря на то, что спорный документ визировал не он. Об этом свидетельствует фраза из определения арбитража. В итоге суд расценил, что Марченко преследовал противоправные цели совместно с Гачманом.

Это обстоятельство и стало поводом для обращения в правоохранительные органы. Сергей Маслов полагает, что Марченко должен нести ответственность за дачу заведомо ложных показаний, а сами документы дают основание для проверки правоохранительными органами по факту фальсификации доказательств.

Арбитраж также посчитал, что Гачман добивался своего, используя несовершенство закона.

"… Выслушав всех участников процесса, подробно исследовав материалы дела, проведя анализ различных доказательств, учитывая экономический интерес участников и здравый смысл, судебная коллегия глубоко убеждена в том, что составленные Гачманом документы (спорный договор, заявление о выходе из общества, рассрочки оплаты акций на 15 лет) внешне соответствующие требованиям законодательства, имели фактически цель в обход согласия остальных участников корпорации совершить действия по захвату контроля в обществе… Действуя недобросовестно, со злоупотреблением права, без намерения выйти из состава участников ООО "АПК Грана – Хабары", Гачман фактически осуществил многолетнюю схему перераспределения акций общества в свою пользу", – сказано в постановлении арбитражного суда.

Однако сами правоохранители пока придерживаются противоположной точки зрения. Долгое время Маслов безуспешно добивается возбуждения уголовного дела против Гачмана. Речь идет о статье "Покушение на мошенничество". По версии Маслова, своими действиями его бывший компаньон обманным путем попытался завладеть Коротоякским элеватором.

Первоначально обращение от имени Маслова было направлено начальнику УМВД России по Барнаулу Александру Майдорову. "Полагаю, что Гачман путем составления ряда документов, внешне соответствующих требованиям законодательства с целью обойтись без согласия остальных участников, пытался захватить контроль в АО "Коротоякский элеватор". Преступный умысел не завершен по независящим от него обстоятельствам", – сказано в документе.

При этом Маслов оценил потенциальный вред, который мог нанести Гачман своими действиями, в сумму более чем 107 млн рублей (по данным на 2018 год). Если бы суд признал правоту Гачмана, он получил бы контрольный пакет акций предприятия стоимостью не менее 290 млн рублей.

Объективное заблуждение

Несмотря на приводимые доводы, полиция уголовное дело возбуждать не стала за отсутствием "состава преступления". Заявление было направлено еще в мае 2019 года. Срок доследственной проверки давно истек, тем не менее процессуальные действия все еще продолжаются, в том числе правоохранители продолжают запрашивать все новые и новые документы, а также объяснения сторон, рассказывает Маслов.

В апреле 2020 года Сергей Маслов, оставшись недовольным решением об отказе в возбуждении дела, обратился в Октябрьский межрайонный следственный отдел Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю. Материалы дела ушли на допроверку.

Однако и здесь предпринимателя ждало разочарование: постановлением от 30 июня в возбуждении дела следователем было отказано. Причина все та же – за отсутствием состава преступления. Речь идет как о ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств"), так и о ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания").

Чем же объяснили правоохранители свое решение? По мнению силовиков, одно из двух заключений экспертиз о том, что подпись выполнена не самим Марченко, носит вероятностный характер. Как полагает сторона Маслова (со ссылкой на пленум Верховного суда), любая экспертиза в РФ носит вероятностный характер, но это не значит, что ее результаты не должны учитываться как доказательство, в том числе и по уголовным делам.

"Критика заключенного договора с гражданско-правовой позиции не свидетельствует о его подложности в уголовно-правовом смысле", – вынесли вердикт в Следкоме. Но главное, чем мотивирует свой отказ Следком, – это то, что экспертизы противоречат пояснениям Марченко, что расшифровывать даже как-то странно, резюмирует Маслов.

А если пойти сразу в суд?

У Сергея Маслова есть еще одна возможность все-таки добиться возбуждения дела, напрямую обратившись уже не к правоохранителям, а непосредственно в суд общей юрисдикции. Не исключено, что будет выбран именно этот вариант.

Исход дела в экономической плоскости, кажется, ясен и не оставляет сомнений. Однако теоретически Валерий Гачман может обжаловать принятое постановление в Судебной коллегии Верховного суда РФ в течение двух месяцев. Скорее всего, этой возможностью президент Союза зернопереработчиков Алтая не воспользуется: добиться пересмотра решения после того, как оно устояло в апелляции и кассации, почти невозможно.

А вот перспективы уголовного разбирательства пока выглядят неопределенными. Очевидно, что в случае возбуждения дела против Гачмана этот процесс может стать одним из самых громких за последние годы в Алтайском крае.