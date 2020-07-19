Барнаулец вырвал из земли дорожный знак и прогулялся с ним по городу

В ночь с 18 на 19 июля жители Барнаула увидели мужчину, который прогуливался по центру города с дорожным знаком. Видеозапись произошедшего опубликовали в сообществе Barnaul22.
На кадрах видно, как мужчина тащит на себе знак пешеходного перехода вместе с опорой. При этом, судя по его неуверенной походке и заплетающемуся языку, находится барнаулец в состоянии серьезного алкогольного опьянения.
В комментариях под постом жители города предположили, что мужчина просто устал ходить до переходов и решил носить с собой свой собственный. Правда неизвестно, где он его вырвал.
Уточняется, что заметили необычного пешехода на улице Крупской.
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