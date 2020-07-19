Участок улицы Попова перекроют на неделю из-за ремонта теплосетей

Из-за ремонта теплосетей с 8 часов 20 июля до 8 часов 27 июля будет закрыто движение автомобилей по всей ширине проезжей части нечетной стороны ул. Попова в районе пересечения с Юрина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Четная сторона этого же участка дороги будет перекрыта с 27 июля по 3 августа, а с 24 по 27 июля перекроют движение трамваев.
Движение автобусов с 20 по 27 июля будет организовано по следующим схемам:
– по автобусному маршруту № 38: … ул. Солнечная Поляна, ул. Юрина, ул. Кавалерийская, ул. Гущина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
– по автобусным маршрутам № 149, № 121: … ул.Энтузиастов, ул. Попова, ул. Юрина, ул. Кавалерийская, ул. Гущина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
– по автобусному маршруту № 27: … ул. Энтузиастов, ул. Попова, ул. Юрина, ул. Кавалерийская, ул. Гущина, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
– по автобусным маршрутам № 59, № 78: … ул. Малахова, ул. Юрина, ул. Островского, ул. Гущина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту.
Движение автобусов с 27 июля по 3 августа будет организовано по следующим схемам:
– по автобусному маршруту № 38: … ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
– по автобусным маршрутам № 149, № 121: … ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
– по автобусному маршруту № 27: … ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, ул. Попова, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
– по автобусным маршрутам № 59, № 78: … ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, далее по маршруту, в обратном направлении по маршруту.
Движение трамваев с 24 по 27 июля будет организовано по следующим схемам:
– по трамвайному маршруту № 1: ст. "пл. Свободы", … пр. Калинина, пр. Космонавтов, ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Попова, ст. "Докучаево"; в обратном направлении: ст. "Докучаево", ул. Попова, ул. Антона Петрова, ул. Малахова, пр. Космонавтов, пр. Калинина… ст. "пл. Свободы";
– по трамвайному маршруту № 2: ст. "Докучаево", ул. Попова, ст. "Пивзавод"; в обратном направлении: ст. "Пивзавод", ул. Попова, ст. "Докучаево".
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