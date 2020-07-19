Кинологи рассказали о самых популярных кличках для собак

Самая популярная собачья кличка в этом году – Оскар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные из книги РКФ.
На втором месте – Жасмин, а на третьем – Оливия. Далее расположились Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и замыкает десятку Злата.
Стабильной популярностью пользуются имена греческих богов: Зевс, Афина, Афродита. А некоторые люди называют собак в честь автомобилей: Мерседес, Лексус или Бентли.
Популярность набирают клички в честь брендов или героев фильмов, а вот советские клички уже выходят из моды. За пять лет зарегистрировано десять Дружков, четыре Каштанки, три Тузика и 18 Полканов.
Комментарии
А как же знаменитый кабздох?
Креативнее надо! Вон у героя какого-то фильма про ментов: пес Паштет. Можно Шашлык... Плюшка, Самса...