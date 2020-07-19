В Алтайском крае мужчина пришел на пляж, надев на себя пакет из-под продуктов

Жители Новоалтайска рассказали о находчивом мужчине, которого они застали на одном из местных водоемов. Чтобы не мочить свои плавки, он прикрыл интимные места продуктовым пакетом и отправился в воду.
"Вчера в Новоалтайске был замечен купающийся дед, который вместо плавок использовал пакет "Марии-Ра". Очевидец посчитал деда неадекватным, так как рядом находились дети", – говорится в сообщении, которое опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".
Все происходящее очевидцы сняли на видео. На записи видно, что мужчина не просто прикрылся пакетом, а подошел к изготовлению белья со смекалкой. Он спокойно вошел в воду, нырнул и вышел на берег к людям.
Комментарии
А где видео?
И что такого?
Это реклама Марии Ра!
Сколько ему заплатили за это???
Пакет крупным планом! Там на некоторых написано, что они экологически чистые и защищают окружающую среду!!!
А где видео?
По ссылке в Инциденте. А что - всё прилично, гигиенично... и симпатично. Не голый же! Ещё и в моду такой "купальник" войдёт!
Вот это действительно новость, пишите ишчё.