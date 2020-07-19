В барнаульском зоопарке появился уголок для отдыха с гамаками

Новый уголок для отдыха появился в Барнаульском зоопарке. Теперь гости могут прийти и полежать в гамаках в тени деревьев.
"Прекрасный уголок отдыха с гамаками появился в зоопарке. Теперь каждый наш гость может отдохнуть в тени берез в самых настоящих гамаках. А если прихватить с собой любимую книжку... Приходите, отдыхайте, наслаждайтесь и, конечно, не забывайте сделать фото и отметить нас", – написали сотрудники зоопарка в социальных сетях.
В комментариях под постом барнаульцы оценили нововведение, но нашлись и те, кто добавил ложку дегтя, предположив, что место отдыха быстро разнесут подростки.
Комментарии
Вот он современный бизнес... Огородить забором территорию, навесить гамаки на берёзы которые садили ещё в СССР и брать деньги за вход. Браво!
19.07.2020 14:12
- гость -
Какое убогое мышление, остается только пожалеть вас)
Каждый желающий может пролежать в тени хоть весь день
А социальная дистанция 1,5 метра между гамаками выдержана?
маски , перчатки выдают?
Гамаки, зашибись , а блины на лопате подают?
а блины на лопате подают?
А сколько вы готовы заплатить за подачу блинов на лопате в гамак?
гамаки достаточно травмоопасны. Расписку при входе будете брать, что "пассажир" не пойдет к копам, если чебурекнется из вашего гамака? Или к каждому гамаку инструктор будет приставлен?
С одной стороны идея хороша, с другой стороны- как-то слабо хочется лежать в гамаке, в котором до тебя полгорода было
Гамаки... Господи! Да я выросла в гамаке на подмосковной даче... Гамаки, правда, совсем другие были, плетёные верёвочные. Ещё мама молодая, со мной на руках, а я в пелёнках... фотка есть... Но гамак общего пользования... тряпочный... как-то это не это...
В барнаульском уголке появился зоопарк для отдыха в гамаке
В московском зоопарке тоже гамаки висят.
Не известно сколько там бомжей чесоточных подлежало.
19.07.2020 16:06
- гость -
Подозреваю, что эта категория граждан по зоопаркам не ходит)