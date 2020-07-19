"Как после бомбежки". Блогер-дальнобойщик был шокирован дорогой в Алтайском крае

Популярный блогер-дальнобойщик Николай Николаев, также известный как КАЛЯН86, проехал через Камень-на-Оби и был шокирован дорогами, сообщают "Каменские известия".
Путь водителя пролегал через Камень-на-Оби в Барнаул и уже на въезде в город его поразило состояние дорожного полотна. Чтобы не повредить автомобиль, ему приходилось сбрасывать скорость и буквально перебираться через выбоины, периодически съезжая на обочину.
"Говорил мне Леха, не ешь перед этой дорогой", – сказал Николаев, жалуясь на боль в желудке после проезда по ухабистому асфальту.
При этом блогер похвалил железнодорожный переезд, который, по его словам, сделан качественно и не доставил неудобств.
Комментарии
проехал бы по западу края - совсем офигел бы, на всю жизнь впечатлений набрался