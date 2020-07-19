В одной из рек Алтайского края подростки нашли затонувший автомобиль с водителем

В реке Склюиха, неподалеку от села Самарка в Рубцовском районе, несовершеннолетние нашли затонувший отечественный автомобиль, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Страшную находку подростки обнаружили, когда купались неподалеку от подвесного моста и решили занырнуть поглубже. Дети сообщили о затонувшей на дне реки машине взрослым, которые вытянули ВАЗ-2110 с помощью автомобильного троса. Внутри салона автомобиля оказалось тело погибшего водителя.
По данным сообщества, и машина, и ее владелец находятся в розыске с 2016 года. Тогда житель села Половинкино выехал в сторону села Самарка на своем автомобиле и пропал.
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