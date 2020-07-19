В Бийске незакрепленная детская горка упала на восьмилетнюю девочку

В Бийске незакрепленная горка на детской площадке упала на восьмилетнюю девочку, сообщает "Бийский рабочий".
Инцидент произошел возле дома по улице Ленинградской, 80. Ребенок хотел скатиться с горки, однако когда забрался на нее, та пошатнулась. Девочка не удержалась и упала с высоты, а сверху на нее упала и сама металлическая конструкция.
Школьница получила повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части. На данный момент она находится в больнице. Медики не исключают возможных последствий – после такой травмы ее могут беспокоить потери сознания.
Жильцы дома рассказали, что не первый год обращаются с просьбами провести ремонт детской площадки. Мама пострадавшей обратилась в правоохранительные органы.
Комментарии
Какой ужас!
Девочке скорого выздоровления без последствий!!!