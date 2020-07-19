В мэрии рассказали подробности о взрыве газа в барнаульской многоэтажке

Власти Барнаула прокомментировали ситуацию со взрывом газа в многоэтажке по улице Глушкова. Информация появилась в официальном телеграм-канале мэрии.
Уточняется, что газ взорвался на втором этаже четырехэтажного дома по адресу Глушкова, 3. Взрывной волной выбило окна и входную дверь в помещении. При этом несущие конструкции и соседние квартиры не повреждены.
"По предварительным данным, пострадало три человека. Они госпитализированы с ожогами разной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Ранее о взрыве газа сообщили очевидцы. В социальных сетях появились видеозаписи и фотографии с места происшествия.
Комментарии