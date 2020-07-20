Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его оппоненты на президентских выборах могут устроить в стране силовой захват власти. Об этом глава государства сообщил во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает телеканал ОНТ.
Белорусский лидер упомянул ситуацию, которая возникла во время выборов 2010 года. Тогда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Лукашенко отметил, что сейчас наблюдаются схожие детали.
"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален", – заявил он.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.
Комментарии
А по другому и не бывает. Если президент становится монархом, то его свергают.
Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
Вот сволочи
Незавидная у него ситуация. Даже сбежать некуда. После того как он нашего с союзным государством и обнулением по этому поводу обломал, теперь его в Ростов не пустят.
Сашка-полторашка походу не в курсе, но в результате ЧЕСТНЫХ выборов никаких силовых акций проводить не потребуется. Его и так вынесут на изи. Хватит уже, срок годности давно кончился иди на пенсию, не бери грех на душу.
20.07.2020 09:51
- гость -
Найдется куда, не переживай за него так. Не в Ростов, так в Краснодар. Рашка - приют для всех бывших царьков со всея СНГ, которым в своих странах дали пинка под жэ. Последний оплот постсовкового авторитаризма в мире.
Батька дави гадов!!!!
Белорусский лидер упомянул ситуацию, которая возникла во время выборов 2010 года. Тогда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Лукашенко отметил, что сейчас наблюдаются схожие детали.
Вот они всегда так. Босямбр 10:00 знает
20.07.2020 10:00
Босямбр
Бося, так давилка сломаться может
Какую вы чушь о политике всегда пишете, наивную как детский сад. У вас только про дороги хорошо получается.
Лукашенко дави гадов, иначе народ будет плакать.
Анекдот прям. "Не расстанусь с комсомолом - вечно буду молодым"
буду вечно молодым
Он по сравнению с Байденом пацан
20.07.2020 10:10
Боригену
Если вы так думаете, то у вас стандартный случай паранойи как у значительной части населения РФ и Лукашенко в частности.