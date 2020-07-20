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Новости

Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

, ИА "Амител"
По словам президента Белоруссии, вариант расшатывания обстановки в стране остается по-прежнему актуальным
Фото: tomsk.kp.ru

Фото: tomsk.kp.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его оппоненты на президентских выборах могут устроить в стране силовой захват власти. Об этом глава государства сообщил во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает телеканал ОНТ.

Белорусский лидер упомянул ситуацию, которая возникла во время выборов 2010 года. Тогда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Лукашенко отметил, что сейчас наблюдаются схожие детали.

"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален", – заявил он.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.

  

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

20.07.2020 09:48
- гость -

А по другому и не бывает. Если президент становится монархом, то его свергают.

20.07.2020 09:48
гость

Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть

Вот сволочи

20.07.2020 09:51
- гость -

Незавидная у него ситуация. Даже сбежать некуда. После того как он нашего с союзным государством и обнулением по этому поводу обломал, теперь его в Ростов не пустят.

20.07.2020 09:55
АБОРИГЕН

Сашка-полторашка походу не в курсе, но в результате ЧЕСТНЫХ выборов никаких силовых акций проводить не потребуется. Его и так вынесут на изи. Хватит уже, срок годности давно кончился иди на пенсию, не бери грех на душу.

20.07.2020 09:57
- гость -

20.07.2020 09:51
- гость -

Найдется куда, не переживай за него так. Не в Ростов, так в Краснодар. Рашка - приют для всех бывших царьков со всея СНГ, которым в своих странах дали пинка под жэ. Последний оплот постсовкового авторитаризма в мире.

20.07.2020 10:00
Босямбр

Батька дави гадов!!!!

20.07.2020 10:02
гость

Белорусский лидер упомянул ситуацию, которая возникла во время выборов 2010 года. Тогда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Лукашенко отметил, что сейчас наблюдаются схожие детали.

Вот они всегда так. Босямбр 10:00 знает

20.07.2020 10:05
- гость -

20.07.2020 10:00
Босямбр

Бося, так давилка сломаться может

20.07.2020 10:10
Боригену

Какую вы чушь о политике всегда пишете, наивную как детский сад. У вас только про дороги хорошо получается.

20.07.2020 10:11
- гость -

Лукашенко дави гадов, иначе народ будет плакать.

20.07.2020 10:19
- гость -

Анекдот прям. "Не расстанусь с комсомолом - вечно буду молодым"

20.07.2020 10:33
гость

буду вечно молодым

Он по сравнению с Байденом пацан

20.07.2020 10:34
АБОРИГЕН

20.07.2020 10:10
Боригену

Если вы так думаете, то у вас стандартный случай паранойи как у значительной части населения РФ и Лукашенко в частности.

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