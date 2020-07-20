"Все равно, кого резать". В алтайском селе живодерка убивает собак и угрожает детям

Жители села Зеленая Дубрава Рубцовского района требуют наказать живодерку после жестокого убийства собаки и угроз местным детям, сообщает ИА "Банкфакс".
Видеозапись, на которой сельчанка хладнокровно убивает животное, пользователи соцсетей начали активно обсуждать 18 июля. По словам соседей, женщина организовала у себя дома приют для животных, но в действительности просто издевается над ними.
Какие мотивы движут поведением злоумышленницы, неизвестно. Однако когда местные жители начали защищать бедных четвероногих, та ответила им, что ей "все равно, кого резать, тут и ваши дети ходят".
Эти слова односельчане восприняли как прямую угрозу и написали заявление в полицию. В ведомстве подтвердили, что жалоба уже передана в отдел, который занимается подобными правонарушениями.
Также от местных жителей стало известно, что у этой женщины есть справка о недееспособности. Именно поэтому ей все якобы и сходит с рук.
Комментарии
Ох уж эти собачники.
Как там в мире толерантности, карательной психиатрии нет, такие больные должны жить в окружении любящих родственников и соседей. Замучаются судиться.
После того как разрешили стрелять в протестующих детей и беременных женщин, пыток в местах заключения думаю скоро как в средневековье будем жечь и ведьм и сажать на кол.... все к тому идет.
20.07.2020 12:57
- гость -
Ох уж эти собачники.
Она и детей соседских любит. Сказала же, что все равно ей.
20.07.2020 12:57
- гость -
Тёплое с мягким-то не путайте. А собаководов - с женщиной, поехавшей кукухой.
Если женщина недееспособна - вопросы к опекунам. Не могут опекуны следить за подопечной, пусть оформят в интернат для психбольных.
Какой интернат? Ее надо изолировать от общества в тюрьму и пусть ей снятся все убиенные ею собаки.
Не могут опекуны следить за подопечной, пусть оформят в интернат для психбольных.
________
не так то просто у нас в психушку даже при наличии справки оформить.. а уж сколько шизоидов по улицам без справок ходит, реально страшно становится за себя и своих детей..
20.07.2020 14:31
- гость -
не так то просто у нас в психушку даже при наличии справки оформить.. а уж сколько шизоидов по улицам без справок ходит, реально страшно становится за себя и своих детей..
Надо согласие пациента или доказать, что он представляет социальную опасность для окружающих. Вот дескать и доказывайте сами.
С Вашего адреса совсем недавно уже оставляли сообщение.
Попробуйте позже.
С какой целью амик вводит такие запреты?