Вакансии с зарплатой до 100 тысяч появились в Алтайском крае

Обновился список вакансий на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.
Для молодых специалистов есть 1,6 тысячи вакансий. Некоторые из работодателей обещают зарплату до 100 тысяч рублей.
Наиболее востребованы медики. Так, в городскую детскую больницу Бийска требуется анестезиолог-реаниматолог. Зарплата составит от 60 до 90 тысяч рублей.
Еще больше обещают платить в городской больнице Рубцовска медсестре-анестезисту. Согласно представленным данным, месячный заработок составит от 85,2 тысячи до 100 тысяч рублей.
Полный список вакансий для выпускников вузов и ссузов можно скачать по ссылке.
Комментарии
Не верю....
у нас тож в объявлении сварщики до 50 тыщ зарплата стоит. а получают 17
В Рубцовск требуются медсестры на временную работу = в ковидный госпиталь в красную зону.....
медицинской сестре ... от 85,2 тысячи до 100 тысяч рублей.
Кидаловом попахивает...
Ну 17 тыс это же ДО 50-ти. Никакого обмана
у нас все вакансии ДО 100тыс. 15 - это тоже ДО 100.)
анестезиолог-реаниматолог 60-90? Вы с дуба? В Мкс такие вакансии от 300 начинаются.
что то мало предлагают , второе высшее получить даже больше потратишь!
Зарплата составит от 60 до 90 тысяч рублей.И это что типа высокая зарплата??????.В нормальных странах (США,Германия и пр.) анестезиолог-реаниматолог получает от $20.000 и до $50.000 в месяц.Ну а если у нас говорят 60.000 деревянных то получать на самом деле будут не более 25.000 деревянных.Хотя вот в Москве они получают от 300.000 деревянных а это уже $4.100.Вот поэтому и валят все с этой дыры,потому что цены на всё космические а зарплаты копеешные-позорные.
Во выйдем как в Хабаровске, все 70 % которые за обнуление проголосовали!
"у нас тож в объявлении сварщики до 50 тыщ зарплата стоит. а получают 17"
у нас у сварщиков 60 зарплата, только хороших сварщиков очень проблематично найти
Нищий пенсионер
В нормальных странах (США,Германия и пр.) анестезиолог-реаниматолог получает от $20.000 и до $50.000 в месяц
ну ну..... бабушка на ушко нашептала?
Для Vasja-Нет уважаемый не бабушка а факты,зашёл на ихней сайт и прочитал у них зарплата разниться в зависимости какой штат зарплата может сильно отличатся но минимум $20.000 в месяц.для этой профессии к стати терапевт от $8.000 в месяц,медсестра (хирургическая $5.000-6.000 в месяц.) Florida Hospital Tampa.А по вам видно дорогой что вы не только с этого "Мухосранска"ни куда не выезжали так ещё и глупый похоже.
Анестезиологи-реаниматологи - одна из самых оплачиваемых медицинских специальностей. Потому что большая ответственность, и нужна квалификация высокая.
20.07.2020 17:20
Нищий пенсионер
А про налоги скромно умолчали? А про уголовную ответственность в том случае, если смерть пациента будет по вине врача? А про стоимость обучения? А про стоимость лицензии? А про то, что платят врачу со страховок пациента, которые как правило не одну тысячу у.е. обходятся? Готовы платить столько за страховку? И еще про много "а".