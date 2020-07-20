Гигантский фонтан. Трубу с горячей водой прорвало в Барнауле

Трубу с горячей водой прорвало сегодня днем, 20 июля, в Барнауле на улице Балтийской у дома № 55, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Свидетели рассказали, что в результате инцидента у автомобилей на парковке выбило стекла. О пострадавших не сообщается.
Тем временем в СГК сообщили, что повреждение магистральной теплосети произошло в результате гидравлических испытаний на прочность и плотность.
Отмечается, что повреждение обнаружили в 13:27, а спустя восемь минут — в 13:35 - подачу воды перекрыли. Сейчас аварийная бригада откачивает вышедшую на поверхность воду, а затем специалисты приступят к ремонту трубопровода.
Комментарии
Жесть... в такое пекло...
У людей воды горячей нет, а тут деньги на ветер
что жесть в такое пекло?
какие деньги? ваши?