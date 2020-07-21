Если ягоды в тот или иной год бывает мало, то с количеством кабачков обычно стабильно везет. И многие даже не понимают, что с ними делать. Поэтому очень часто те, у кого есть огороды, раздают эти овощи родственникам, друзьям и знакомым. Хотя на самом деле из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд. Каких? Смотрите в подборке amic.ru.
Омлет с кабачками
Что потребуется?
- кабачок молодой – 1-2 шт.
- яйца куриные – 3 шт.
- молоко – 150 мл
- сливочное масло – 30 г
- соль – 3 щепотки
Как готовить?
Яйца разбить и смешать с молоком и солью. Взбить их венчиком до образования пены. Кабачки очистить, нарезать на тонкие полоски и выложить на сковороду. Потомить 1-2 минуты и залить яичной смесью. Убавить огонь, закрыть крышкой и готовить омлет в течение 10 минут.
Картофельно-кабачковый рулет с форелью
Что потребуется?
- картофель – 430 г
- цукини – 200 г
- молоко – 2 ст. л.
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- сливки жирные – 2 ст. л.
- сыр творожный с зеленью – 140 г
- форель слабосоленая (филе) – 200 г
- чеснок – 1 зубчик
- масло растительное – 2 ч. л.
Как готовить?
Картофель очистить и натереть, цукини промыть и натереть с кожурой, смешать с картофелем и добавить яйца, молоко, натертый на средней терке твердый сыр. Форму застелить пергаментом и выложить получившуюся массу (если противень маленький, то половину, после вторую). Распределить ровным слоем и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Достать и дать остыть. Смешать творожный сыр с зеленью, сливками и чесноком. Форель нарезать на небольшие кусочки. Основу для рулета смазать творожным кремом и выложить рыбу. Свернуть, снова выложить на противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром
Что потребуется?
- Куриное филе – 200-300 г
- Вода – 1 л
- Кабачки – 700 г
- Плавленый сыр – 200 г
- Картофель – 1-2 шт.
- Репчатый лук – 1 шт.
- Растительное масло – 1-2 ст.л.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Соль, перец – по вкусу
Как готовить?
Филе отварить и убрать из бульона. Картофель очистить, порубить и выложить в бульон, довести до кипения и добавить очищенные и порезанные кабачки. Посолить и варить до готовности. Нашинковать лук, морковь, подавить чеснок и обжарить все это на сковороде, посолить овощи и выложить их в бульон. Все перемешать и измельчить блендером. После добавить плавленый сыр, дать ему раствориться в бульоне, мелко нарезать курицу и смешать с супом.
Кабачковая запеканка
Что потребуется?
- куриное филе – 300 г
- кабачки – 2 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- шампиньоны – 2-3 шт.
- сыр твердый – 30 г
- масло растительное – 2 ст. л.
- петрушка – пара веточек
- соль, перец – по вкусу
Как готовить?
Нарезать лук, натереть морковь и обжарить. Добавить грибы и готовить около 5 минут. Филе порубить в фарш. Кабачки натереть и отжать лишний сок. Все смешать до однородности и добавить яйцо. Форму для выпекания смазать маслом. Выложить массу и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. После посыпьте тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10 минут.
Торт из кабачков
Что потребуется?
- кабачки – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- мука – 1 ст.
- сода – 1 щепотка
- лук репчатый – 1 головка
- свежая зелень (кинза,петрушка укроп)
- чеснок – 2 зубчика
Для начинки:
- куриное мясо обжаренное – 100 г
- майонез (можно напополам с сметаной) – 1 пачка
- помидор – 1 шт.
- сыр – 50 г
- чеснок – 2 зубчика
Как готовить?
Выпекаем кабачковые блинчики, из данного количества выходит 5-6 блинчиков, даем остыть. Майонез смешиваем с чесноком, смазываем поочередно блинчики и выкладываем начинку. Первый слой – помидоры, второй – курица, третий – сыр и так поочередно. Сверху обмазываем оставшимся майонезом и украшаем зеленью и помидорами. Даем пропитаться и настояться в холодильнике 2-3 часа.
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