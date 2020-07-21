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Что приготовить из кабачков, чтобы понравилось даже тем, кто их не любит

, ИА "Амител"
Из кабачков можно приготовить даже торт. Не знали?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Если ягоды в тот или иной год бывает мало, то с количеством кабачков обычно стабильно везет. И многие даже не понимают, что с ними делать. Поэтому очень часто те, у кого есть огороды, раздают эти овощи родственникам, друзьям и знакомым. Хотя на самом деле из кабачков можно приготовить множество вкусных блюд. Каких? Смотрите в подборке amic.ru.

Омлет с кабачками

Что потребуется?

  • кабачок молодой – 1-2 шт. 
  • яйца куриные – 3 шт. 
  • молоко – 150 мл 
  • сливочное масло – 30 г 
  • соль – 3 щепотки

Как готовить?

Яйца разбить и смешать с молоком и солью. Взбить их венчиком до образования пены. Кабачки очистить, нарезать на тонкие полоски и выложить на сковороду. Потомить 1-2 минуты и залить яичной смесью. Убавить огонь, закрыть крышкой и готовить омлет в течение 10 минут.

Картофельно-кабачковый рулет с форелью

Рулет из кабачков с помидорами и сыром

Что потребуется?

  • картофель – 430 г
  • цукини – 200 г
  • молоко – 2 ст. л.
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • сливки жирные – 2 ст. л.
  • сыр творожный с зеленью – 140 г
  • форель слабосоленая (филе) – 200 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • масло растительное – 2 ч. л.

Как готовить?

Картофель очистить и натереть, цукини промыть и натереть с кожурой, смешать с картофелем и добавить яйца, молоко, натертый на средней терке твердый сыр. Форму застелить пергаментом и выложить получившуюся массу (если противень маленький, то половину, после вторую). Распределить ровным слоем и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Достать и дать остыть. Смешать творожный сыр с зеленью, сливками и чесноком. Форель нарезать на небольшие кусочки. Основу для рулета смазать творожным кремом и выложить рыбу. Свернуть, снова выложить на противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Суп-пюре из кабачков с плавленым сыром

Что потребуется?

  • Куриное филе – 200-300 г 
  • Вода – 1 л 
  • Кабачки – 700 г 
  • Плавленый сыр – 200 г 
  • Картофель – 1-2 шт. 
  • Репчатый лук – 1 шт. 
  • Растительное масло – 1-2 ст.л. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Чеснок – 1-2 зубчика 
  • Соль, перец – по вкусу

Как готовить?

Филе отварить и убрать из бульона. Картофель очистить, порубить и выложить в бульон, довести до кипения и добавить очищенные и порезанные кабачки. Посолить и варить до готовности. Нашинковать лук, морковь, подавить чеснок и обжарить все это на сковороде, посолить овощи и выложить их в бульон. Все перемешать и измельчить блендером. После добавить плавленый сыр, дать ему раствориться в бульоне, мелко нарезать курицу и смешать с супом. 

Кабачковая запеканка

Что потребуется?

  • куриное филе – 300 г 
  • кабачки – 2 шт. 
  • лук репчатый – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • шампиньоны – 2-3 шт. 
  • сыр твердый – 30 г 
  • масло растительное – 2 ст. л. 
  • петрушка – пара веточек 
  • соль, перец – по вкусу

Как готовить?

Нарезать лук, натереть морковь и обжарить. Добавить грибы и готовить около 5 минут. Филе порубить в фарш. Кабачки натереть и отжать лишний сок. Все смешать до однородности и добавить яйцо. Форму для выпекания смазать маслом. Выложить массу и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. После посыпьте тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10 минут.

Торт из кабачков

Что потребуется?

  • кабачки – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • мука – 1 ст.
  • сода – 1 щепотка 
  • лук репчатый – 1 головка
  • свежая зелень (кинза,петрушка укроп)
  • чеснок – 2 зубчика

Для начинки:

  • куриное мясо обжаренное – 100 г
  • майонез (можно напополам с сметаной) – 1 пачка
  • помидор – 1 шт.
  • сыр – 50 г
  • чеснок – 2 зубчика

Как готовить?

Выпекаем кабачковые блинчики, из данного количества выходит 5-6 блинчиков, даем остыть. Майонез смешиваем с чесноком, смазываем поочередно блинчики и выкладываем начинку. Первый слой – помидоры, второй – курица, третий – сыр и так поочередно. Сверху обмазываем оставшимся майонезом и украшаем зеленью и помидорами. Даем пропитаться и настояться в холодильнике 2-3 часа.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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