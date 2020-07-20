Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Ведущий прогноза погоды и нескольких других передач на НТВ Александр Беляев умер на 72-м году жизни, сообщает "Комсомольская правда".
Телеведущий страдал от рака легких. В январе 2020 года он рассказал, что прекратил принимать препараты от онкологического заболевания.
Последний свой день рождения Александр Беляев скромно отпраздновал дома. Сын в торжестве не участвовал, так как улетел на отдых за границу.
Александр Беляев был не только многолетним лицом прогноза погоды на НТВ, но и ученым. Он географ-гидролог, кандидат географических наук. Из-под его пера вышли около сотни научных публикаций.
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