Судебные приставы на неделю закрыли спорткомплекс в Барнауле

Судебные приставы УФССП России по Алтайскому краю исполнили решение суда о приостановлении деятельности спортивного объекта в Индустриальном районе Барнаула, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о спорткомплексе, в котором планировалось проведение мероприятия на крытом футбольном манеже, вмещающем до 5 тысяч зрителей.
"При подготовке к проведению данного спортивного мероприятия были допущены такие нарушения, как отсутствие информирования зрителей о правилах поведения в спортивном комплексе и отсутствие информационных стендов и табло, отсутствие лицензии на медицинскую помощь и медпункта, место хранения предметов, запрещенных для использования в здании, не было оборудовано портативным металлодетектором", – уточнили в управлении ФССП.
Это и стало причиной закрытия. Согласно судебному решению, спорткомплекс не будет функционировать ближайшие семь дней.
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