Сильный пожар на деревоперерабатывающем предприятии произошел в Рубцовске

Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее в понедельник, 20 июля, на территории деревоперерабатывающего комбината в Рубцовске на улице Трактовой.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 16:21. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят щепки и опилки, которые складировали в большом количестве на открытой площадке.
В тушении огня были задействованы четыре пожарно-спасательных отряда, пять автоцистерн, два трактора, поливомоечная машина и авторазливочная станция. Кроме того, на место прибыл пожарный поезд.
На данный момент возгорание ликвидировано, его площадь составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.
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