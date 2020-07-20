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Сильный пожар на деревоперерабатывающем предприятии произошел в Рубцовске

, ИА "Амител"
Горели щепки и опилки
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее в понедельник, 20 июля, на территории деревоперерабатывающего комбината в Рубцовске на улице Трактовой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 16:21. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что горят щепки и опилки, которые складировали в большом количестве на открытой площадке.

В тушении огня были задействованы четыре пожарно-спасательных отряда, пять автоцистерн, два трактора, поливомоечная машина и авторазливочная станция. Кроме того, на место прибыл пожарный поезд.

На данный момент возгорание ликвидировано, его площадь составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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