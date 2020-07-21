"Выживают как могут". Киркоров рассказал о подработках артистов в пандемию

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о сложном финансовом положении артистов из его коллектива, которые оказались без денег из-за отмены выступлений на фоне пандемии коронавируса. Его слова приводит издание "Собеседник".
По словам певца, его сотрудники вынуждены выкручиваться, чтобы не умереть от голода.
"Члены моего коллектива выживают как могут. Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то – разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация", – рассказал Киркоров.
Артист считает, что шоу-бизнес в ближайшие пару лет будет испытывать проблемы, поскольку из-за коронавируса многие люди потеряли источник дохода и уже не смогут позволить себе платить за концерты по 10-20 тысяч рублей.
При этом сам Киркоров признал, что его финансовая ситуация сейчас стабильная, и он не собирается искать подработки, так как его накоплений хватит на 10 лет.
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Бедные.