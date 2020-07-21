Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поддерживает идеальную фигуру за счет сбалансированного питания, пишет Lenta.ru.
50-летняя артистка призналась, что свой день она начинает со стакана воды с лимоном. За день она выпивает не менее семи стаканов. На завтрак звезда съедает протеиновый или овсяный смузи с ягодами, медом, йогуртом и корицей, но иногда по утрам балует себя яичницей с беконом или панкейками с джемом.
По словам личного тренера, Джей Ло всегда питается сбалансировано, а ее рацион содержит большое количество белков и питательных веществ. Певица всегда ест много свежих овощей и салатов, а также куриную грудку, говядину и рыбу.
Перекус у звезды состоит в основном из орехов и фруктов, а ужинать она предпочитает вегетарианскими блюдами. При этом певица не рекомендует винить себя, если захотелось чего-то вредного. По ее словам, "все мы люди и порой хотим кусочек торта или жареной курицы".
Комментарии
ну, да идеальная пятая точка, что в дверь не пролазит..
По словам личного тренера, Джей Ло всегда питается сбалансировано, а ее рацион содержит большое количество белков и питательных веществ. Певица всегда ест много свежих овощей и салатов, а также куриную грудку, говядину и рыбу.
Мы бы тоже не отказались. Неужели те кто пишут про свои супердиеты считают, что бедняки любят брюкву больше красной икры и поэтому ее не едят?
21.07.2020 08:40
- гость -
Ну покажите мне, плиз, хоть одного человека, который ест именно брюкву)))))
21.07.2020 08:36
- гость -
Это вы о своей?)))))))) А у Дженнифер все в порядке.
А что такое брюква?
О, нашла! Двулетнее растение, имеющее пищевое и кормовое значение; вид рода Капуста семейства Капустные. Брюква во многом сходна с репой, но по питательности превосходит её. В пищу брюкву используют в сыром виде (салаты), а также после тепловой обработки (в тушёном, жареном и варёном виде). Брюква хороша в сочетаниях с другими овощами в овощных рагу. В удмуртской кухне используется для приготовления пирогов с начинкой из брюквы (сяртчынянь), также тушится в кастрюле в печи (паронка). Как приправу можно использовать свежую ботву брюквы в салатах, а сушеную ботву в супах и соусах.
бедняки любят брюкву больше красной икры и поэтому ее не едят
Вы не поверите: не люблю красную икру и не ем. Хотя брюкву ни разу не пробовала... Однако, судя по найденным данным, она полезная.
Посмотрел и понял куда можно затолкать чиновникам умные счетчики из предыдущей темы. Вы еще люстры золотые заставьте всех поставить.
понял куда можно затолкать
А куда? Это вам симпатичная пятая точка Лопесовская навеяла?
Формы может и остались, а состояние кожи уже не то. -Морщины на лице и теле.
Этой фотке уже лет 20 или отфотошопили.
21.07.2020 10:24
- гость -
Очень вам сочувствую)))