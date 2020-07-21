В Алтайском крае подготовили масштабную программу к юбилею Германа Титова

В Алтайском крае подготовили масштабную программу к 85-летию Германа Титова и 55-летию со дня основания музея в селе Полковниково. План мероприятий разместили на сайте Минкульта.
Первые праздничные события пройдут 6 августа и будут приурочены к 59-й годовщине полета Титова в космос. В Полковниково откроют монументально-декоративное панно "Голубая моя планета" и представят документальную выставку "Сын Земли и звезд".
Основные мероприятия состоятся 11 сентября. Посетители музея увидят выставку фотографий из космоса и станут свидетелями парада техники и показательных выступлений военнослужащих российских войск.
5 октября, в день основания мемориального музея Германа Титова, состоятся презентация буклета "Космический музей Алтая" и праздничная программа "В кругу друзей".
Комментарии
А нужна ли она масштабная? Какая вот необходимость именно в этих условиях проводить именно масштабную программу?