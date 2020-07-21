Серьезный пожар в Барнауле оставил без крыши над головой 19 человек

Крупный пожар уничтожил сразу пять частных домов по улице 2-й Степной в микрорайоне Восточном. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, пишет ГТРК "Алтай".
Пламя разгорелось в бане, ветер перенес его на соседние постройки. Обошлось без жертв, но люди потеряли все свое имущество. Среди погорельцев семеро детей и 92-летняя пенсионерка.
"От потолка до пола сгорело все. Ни вещей детских, ни бытовой техники, ничего этого нет, остались одни угли. В данный момент нам есть где жить, куда переехать. А вот у соседей это единственное жилье, которое у них сгорело. Нужна будет помощь грейдера, чтобы разбирать завалы. Мы не предполагали, что такое будет, у нас были затраты: ремонт там делали, в строительство вложили деньги, в кредиты залезли. Сейчас все сгорело, еще и кредиты висят. Очень жестко", – рассказала одна из пострадавших.
Сейчас людям нужны одежда, обувь и предметы первой необходимости. Подробности по телефонам: 8 923 777 85 87 (Зоя Мауренкова), 8 983 556 34 13 (Наргиз Абдрахманова), 8 913 087 80 76 (Анастасия Кротова).
Комментарии
страховка была?
хотя с какой стати она будет
как всегда
Какая страховка у бедных.
ааа. ну понятно
2-3 тысячи в год это конечно нереально на страховку
чтожж
21.07.2020 11:31
- гость -
страховка была?
хотя с какой стати она будет
как всегда
не все дома страхуют