"Пустая трата денег". Почему фермеры Алтая не страхуют урожай, а молятся Богу и Аллаху

Больше 90 тысяч гектаров посевов в крае, по данным регионального Минсельхоза, уже погибли. Окончательно. Вероятно, эта цифра станет еще больше: в рамках режима ЧС районы продолжают подсчитывать ущерб, чтобы затем просить помощи у правительства России. Правда, ранее министр сельского хозяйства заявлял, что крестьянам вообще следует не полагаться на режим чрезвычайной ситуации: лучше заблаговременно страховать посевы. Но сами фермеры внять этим советам не спешат и убеждены, что страхование – только пустая трата денег и времени. Не ждут они и существенной помощи от режима ЧС, но если она будет – не откажутся. Хотя рассчитывают только на себя, каким бы ни был ущерб.

Молим Бога и Аллаха

В хозяйстве у фермера Виктора Фишера около 14 тысяч гектаров посевных площадей в Кулундинском районе. Около 20% из них засеяно кукурузой, 35% – кормовыми культурами, а все остальное – пшеницей и овсом. Фермер обычно получает около восьми центнеров зерна с гектара, но в этом году уверен, что не наберется и трех.

"Мы молим Бога и Аллаха, чтобы пошел дождь. Представляете, апрель, май, июнь, июль – ни одного дождя. Всходы получились очень рваные, где-то их нет вообще. Я звоню в другие районы: весь край плачется. Мне жалуются, что вместо 500 центнеров кукурузы получат 200. А у меня даже всходов нет – собирать вообще будет нечего", – обреченно констатирует Фишер.

От режима ЧС, который в регионе ввели 10 июля, фермер никакой финансовой помощи не ждет: "никто нам никогда ничего не давал, всегда своими силами выкарабкивались". А ждать и не следует, еще 9 июня во время пресс-конференции подчеркивал глава Минсельхоза края Александр Чеботаев. По его словам, самый верный способ обезопасить себя от таких катастроф – заблаговременно страховать посевы.

"ЧС по большому счету никаких дивидендов аграриям не дает. Посеял – застрахуй. У нас ежегодно наблюдается прирост застрахованных полей – примерно около 20% в год. Хотелось бы, чтобы рост был больше – на 300, 400, 500%. Сегодня у нас на рынке четыре компании, которые занимаются агрострахованием, – "Согласие", "Россельхозбанк-Страхование", "Росагрострах" и "Абсолют". Лимитов по страховой премии нет. Сколько застрахуют – все эти деньги мы найдем в обязательном порядке", – заявил тогда министр.

По его словам, в 2020 году в крае застраховали 275 тысяч полей. А размер общей премии, которую получили от страховщиков аграрии, – около 26 млн рублей. Чеботаев также добавил, что хозяйства, возможно, получают страховые выплаты не в том объеме, в котором хотели бы, но сейчас в этой сфере только "нарабатывается практика".

Правда, "наработанной практикой", судя по всему, аграрии пока очень недовольны. Фермеры, с которыми общался корреспондент amic.ru, по разным причинам к агрострахованию относятся негативно: даже те, кто им пользуются. Не спасает ситуацию и то, что местные власти идут аграриям навстречу: 50% цены за страховку в Алтайском крае фермерам компенсируют из бюджета.

Дорого и сложно

Идея страхования сама по себе хороша, но процесс настолько запутанный и "мутный", что фермеры просто не хотят осложнять себе жизнь, объясняет Людмила Корнева, глава крестьянского хозяйства на 6,5 тысячи гектаров в Ключевском районе. Причем иногда все сложности упираются в элементарные бытовые моменты.

"Страхование – это очень долгий и сложный процесс. А мы далеко от райцентра: мне даже чтобы по телефону поговорить, приходится ходить и искать связь. Для нас любые документы оформить – головная боль. А чтобы страхование оформить, нужно отдельного человека выделять, не меньше. У нас кадровый голод и мы такого себе позволить не можем. Я, конечно, не уверена в цифрах, но слышала, что из двух тысяч крестьянских хозяйств только 54 страхуются. Наверное, властям нужно не призывать страховаться, а разобраться, почему страхуются так мало, и упростить процесс", – предположила Корнева.

Полей, где еще стоило бы ждать неплохого урожая, у Людмилы не осталось. По ее словам, пшеница уже начала колоситься. Но дождей до сих пор нет, а потому зерен в каждом колосе будет мало и они будут щуплыми – на следующий год их уже не посадишь. Корнева добавила, что не верит в спасительную силу режима ЧС: "Мы уже в пятом поколении на земле работаем. Плакаться не привыкли. Сами выберемся".

Рассказал о проблемах агрострахования и фермер из Ребрихинского района Евгений Долгов. По его словам, в районе ситуация куда лучше, чем в соседних. Он предварительно подсчитал, что недоберет около 30-40% урожая. И свои посевы тоже не застраховал: в первую очередь Долгова смущает стоимость оформления.

"Если бы была четкая и понятная схема страхования, то все бы страховались. Нужна поддержка государства в этой сфере: без нее весь смысл теряется. Мне чтобы свои поля застраховать, нужно примерно 20% от своего урожая отдать страховщикам. Представляете, это раз в пять лет весь свой урожай просто отдавать. А куда? Получу ли я что-то, если случится засуха, – большой вопрос", – считает Евгений.

Не ждет Долгов помощи и от режима ЧС: возможные компенсации от правительства в первую очередь будут давать самым пострадавшим, а на пролонгацию кредитов, которые у него есть, фермер не согласится, чтобы не портить кредитную историю. "Лучше буду своими силами все восстанавливать", – говорит аграрий.

На бумаге процесс агрострахования выглядит просто: фермер обращается в компанию, присылает необходимый пакет документов и подписывает заявление. Аграриев смущает, что они сами не всегда понимают, как страховщики рассчитывают сумму договора: зачастую она получается слишком высокой. Но самые серьезные трудности начинаются, когда крестьяне пытаются получить компенсацию за потерянный урожай: чтобы добиться хоть каких-то выплат, приходится упорно доказывать, что посевы пострадали не по вине фермера.

Тысяча причин не платить

Глава одного из крупнейших хозяйств в крае Александр Балаков свои поля страхует. Но фермер не уверен, что это поможет ему компенсировать огромные убытки от засухи. В хозяйстве подсчитали, что недоберут от 30 до 50% урожая.

"Мы работаем с компанией "Согласие". Страхую поля, чтобы получить хоть что-то. У нас были случаи, когда в наших хозяйствах нам возмещали ущерб: платили и 200, и 400 тысяч. Эти деньги едва покрывают ту сумму, что мы за само страхование отдали", – рассказал Балаков.

Более того, эти случаи фермер называет "позитивным опытом". Оказывается, бывал и (более) негативный.

"Как-то они нам просчитали, что гороха мы получим 19 центнеров с гектара. Просто визуально определили и выставили цену за страховку. А мы в итоге там получили по 4 центнера с гектара. Судились с ними из-за этого. Проиграли, поскольку сами подписали акт страхования. У этих компаний свой бизнес, им тоже нужно зарабатывать. Вот они и ищут причины, чтобы не платить: не побороли болезнь, нарушили севооборот или еще что-нибудь. Сейчас вот тоже пока не знаю, как мы эти вопросы решать будем", – рассказал Балаков.

Аграрии обязательно бы страховались, если бы были уверены, что получат хоть что-то в случае чрезвычайной ситуации, объяснил депутат АКЗС, гендиректор сельхозпредприятия имени Титова Александр Траутвейн.

"Вы в крае ни одного агрария не найдете, который получил бы какое-то достойное возмещение, застраховав посевы. Во-первых, это страшное бюрократическое мероприятие. Во-вторых, процент выплат минимальный. Страховщики найдут тысячу причин, чтобы отказать. Это сложный вид страхования, не ОСАГО и не КАСКО. На мой взгляд, пустое выбрасывание денег. Они берут большую страховую сумму. А реально выплату получить очень тяжело", – объяснил Траутвейн.

При этом он добавил, что во всем мире фермеры уже давно страхуют свои посевы, потому что там выработаны простые и понятные механизмы. И ту систему, которая сейчас действует в крае, нужно обязательно дорабатывать.

А пока агрострахование приносит аграриям больше хлопот, чем пользы, заключил Траутвейн. По его словам, чтобы вести диалог со страховщиками, выезжать с экспертами в поля (порой по три раза) и собирать доказательства того, что посевы погибли не по твоей собственной вине, фермеру придется набирать еще по два отдела сотрудников. Такого алтайские крестьяне, к сожалению, пока себе позволить не могут.

Напомним, режим ЧС из-за засухи в районах края ввели 10 июля. По данным, которые озвучил 14 июля Виктор Томенко, потери алтайского агропромышленного комплекса составят около 10 млрд рублей. Губернатор объяснил, что ЧС поможет фермерам вести "нормально разговор с банками, а также получать новые кредиты по льготным ставкам с возможностью пролонгировать их на комфортные сроки" без штрафных санкций. Что касается компенсаций для фермеров, вопрос будет решаться на федеральном уровне. До 23 июля краевые власти будут подсчитывать убытки аграриев, а затем обратятся в федеральный центр с просьбой о компенсациях.