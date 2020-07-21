Фотограф Светлана Казина показала кучи мусора, оставленные туристами в Горном Алтае

Известный алтайский фотограф Светлана Казина показала горы мусора, оставленные посетителями туристических мест Горного Алтая. Видеозапись она опубликовала на своей странице "ВКонтакте".
На видео показаны последствия пребывания туристов на вершине горы в окрестностях Манжерока: на ветках деревьев висят целлофановые пакетики, а стволы обтянуты использованными масками.
"После того как поток туристов рванул в Горный Алтай, на всех перевалах наблюдается вот это... Медицинские маски, перчатки, носки, целлофановые пакеты, презервативы, шнурки и носовые платки – в дар горным ду́хам и Золотому Алтаю", – написала Казина.
Ранее фотограф уже критиковала гостей Республики Алтай за бескультурье. Она рассказала, как двое туристов посреди дня справляли нужду на здание магазина, а жители Онгудайского района шлют ей снимки мусорных куч, оставленных посетителями.
Комментарии
Организуйте уборку.
Призывайте в соцсетях убирать мусор, пишите звёздам, блогерам, чтобы они призывали молодёжь убирать за собой.
Так к слову например на Эвересте тоже много мусора и это не только русские туристы его захламили.
Собрать эти маски не судьба?
Мы если выезжаем на природу, берём мусорные пакеты, перчатки, собираем вокруг мусор, так многие делают.
Да одни мусорят, другие убирают.