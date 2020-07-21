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Барнаульский чиновник Вячеслав Новиков, лишенный прав, вновь угодил в руки полиции

, ИА "Амител"
Глава Октябрьского района Барнаула уже имел проблемы с законом

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, судя по всему, стал фигурантом очередной "дорожной истории". По данным Telegram-каналов, чиновника остановили сотрудники ГИБДД в Крутихинском районе в прошлое воскресенье, 19 июля. Новиков находился за рулем своего кроссовера — Volkswagen Touareg. Ранее глава района был лишен водительских прав почти до конца 2021 года. Теперь его может ждать новое судебное разбирательство, где наказание окажется строже — вплоть до ареста и исправительных работ.

Решение будет мгновенным

Вячеслава Новикова остановили для проверки документов на Каменской трассе в минувшие выходные. Чиновник был трезв, но находиться за рулем не мог: ранее его лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование (вдобавок еще и оштрафовали на 30 тысяч рублей). Срок административного наказания закончится только в 2021 году.

Как сообщают источники amic.ru, после произошедшего казуса Вячеслав Новиков якобы почувствовал себя плохо и оказался на непродолжительное время в больнице. Более того, в понедельник, 20 июля, утверждают инсайдеры, он не вышел на работу.

По данным конфидентов, в Барнаул Новиков возвращался своим ходом, его автомобиль остался на штраф-стоянке в Камне-на-Оби.

Amic.ru удалось получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. Правоохранители не называют фамилию человека, ставшего участником дорожного инцидента. Тем не менее такой факт был зафиксирован именно в том месте и в то время, о котором сообщали источники издания.

Как сказано в ответе регионального главка полиции, накануне на территории Крутихинского района сотрудниками ГИБДД был задержан водитель, житель Барнаула, не имеющий права управления транспортным средством.

"В отношении гражданина составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", который направлен в мировой суд Крутихинского района. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку", — уточнили в полиции.

Если суд сочтет вину Новикова доказанной, ему может грозить штраф (до 30 тысяч рублей) либо арест сроком до 15 суток или исправительные работы (от 100 до 200 часов).

Дело должен рассматривать мировой судья судебного участка Крутихинского района Анна Самоцкая. Причем в данном случае решение будет принято оперативно: за одно заседание. Когда оно пройдет, секретарь судебного участка Крутихинского района Галина Нилова сказать затруднилась. По ее словам, документов у судьи пока нет, "материалы дела должны поступить вместе с человеком".

Грехи прошлого

Как сообщал ранее amic.ru, в декабре 2019 года Вячеслав Новиков на одной из улиц Новоалтайска не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет. Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции заподозрили, что чиновник пьян, и попросили пройти освидетельствование в присутствии понятых. Однако правоохранители получили отказ, как и на последующее предложение пройти ту же процедуру в медучреждении. После этого Новиков был привлечен к административной ответственности.

Рассмотрение дела затянулось на четыре месяца, в конце апреля судья приняла решение оштрафовать Новикова на 30 тысяч рублей, а также лишить его водительских прав сроком на год и девять месяцев. Этот вердикт Новиков безуспешно пытался оспорить в Центральном районном суде Барнаула. И вот спустя месяц после апелляции глава района оказался за рулем автомобиля, чего делать не имел права.

"Административка" работе не помеха?

Кстати, прошлое наказание никак не повлияло на карьеру Новикова. Он продолжил возглавлять администрацию Октябрьского района Барнаула. Отметим, что в законе нет прямого указания на то, что чиновник, наказанный за правонарушение, должен быть уволен. Тем не менее такое право есть у работодателя — главы Барнаула. Кроме того, свое слово может сказать и комиссия по этике при главе города.

Получить оперативный комментарий у самого Вячеслава Новикова на момент публикации не удалось.

Новиков занимает должность главы Октябрьского района Барнаула с 2014 года. До этого много лет отработал в системе МВД, дослужившись до генерал-майора. С 2003 года был первым замначальника ГУВД, начальником криминальной милиции ГУВД Алтайского края.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.07.2020 18:31
ГОСТЬ

на него что управы нет? какой пример он своим подчиненым подает? выгнать с позором!!!!!!!!!!!

21.07.2020 18:44
Гость

Выгнать, с билетом. Захочет работать в доставку пойдет!

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