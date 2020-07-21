Жительница Барнаула рассказала о заваленной мусором баскетбольной площадке

Жительница микрорайона Дружный в сообществе Barnaul22 рассказала о судьбе спортивной площадки у школы № 133, которую построили три года назад. В 2017 году ее посетили первый замминистра образования и науки РФ Валентина Переверзева и замруководителя Рособрнадзора Наталия Наумова, а теперь она завалена мусором.
"Площадки в школе отличные, они стали настоящим центром притяжения всего микрорайона Дружный. Только вот почему каждый день мне приходится с детьми пробираться через горы мусора на спортплощадках? Почему нельзя организовать порядок на вверенной территории, починить спортинвентарь и переговорить с молодежью, которая там занимается?" – написала женщина.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что проблема здесь кроется не в людях, которые могут навести порядок, а в воспитании детей, посещающих эту площадку.
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