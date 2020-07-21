Алтайские полицейские изъяли партию нелегальных сигарет на 7,5 млн рублей

В Бийске полицейские пресекли торговлю нелегальными сигаретами и изъяли фальсификат на 7,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Немаркированная табачная продукция принадлежала 43-летнему местному жителю – вместе с выручкой он хранил ее в квартире, которую использовал под склад, гаражах и торговых точках. Всего правоохранители изъяли из оборота более 100 тысяч пачек, а выручка от их продажи могла достигнуть порядка 7,5 миллиона рублей. На данный момент полиция устанавливает происхождение и каналы поставок табака.
По факту незаконной торговли возбуждено уголовное дело по статье "Использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных акцизных марок", которая предусматривает наказание сроком до восьми лет со штрафом от 700 тысяч до 1 млн рублей.
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