Госдума приняла закон о трехдневном голосовании

Госдума приняла закон о поправках в избирательное законодательство, который позволяет гражданам голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней. Об этом сообщают "Вести.ru".
Решение о возможности голосования в течение нескольких дней подряд будут принимать избирательные комиссии. При этом максимальные сроки плебисцита ограничены тремя днями, а досрочные референдумы и выборы по открепительным удостоверениям проводиться не будут.
Кроме того, нововведения позволяют проводить голосования вне помещений для голосования, например, на придомовых территориях.
Законопроект поддержали партия "Единая Россия" и ЛДПР, а против выступили КПРФ и "Справедливая Россия". Как объяснил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, подобный подход удобен для граждан и его поддерживает большинство жителей страны.
Напомним, что впервые многодневное голосование было использовано при плебисците по поправкам к Конституции в этом году. Тогда для недопущения распространения коронавирусной инфекции на проявление мнение россиян было отведено сразу шесть дней вместо одного.
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