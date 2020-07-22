В Барнауле пропала 14-летняя девочка

В Барнауле пропала 14-летняя местная жительница. В последний раз ее видели 20 июля, сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
Рост девочки 165 см, плотного телосложения. У нее черные длинные волосы и черные глаза. На момент исчезновения была одета в розовую футболку, черные лосины и белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Комментарии